مازندران آرامگاه ۳۷۹ شهید گمنام دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی ظهر پنجشنبه در نشست با نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس بر ضرورت حمایت مجلس برای تسریع در روند تکمیل آن تأکید شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی زیرساختهای سختافزاری باغ موزه، اظهار داشت: این مجموعه با وسعت ۶۰ هکتار، به عنوان یکی از خاصترین موزههای دفاع مقدس کشور، سالانه میزبان ۹۰ هزار بازدیدکننده است.
وی گفت: با وجود این ظرفیتها، در بخش نرمافزاری و تولید محتوا با چالشهای جدی مواجه هستیم و خطر از دست رفتن یادگاران و تاریخ شفاهی دفاع مقدس، جبران آن را به حرکتی سریع و جهادی نیاز دارد.
وی در ادامه با اشاره به پروژه تدوین دانشنامه دفاع مقدس، افزود: هدف ما تکمیل ۱۲۰۰ مدخل تخصصی در سه بخش شهدا و اشخاص، کارگروه جغرافیا و نظامی و کارگروه فرهنگی و اجتماعی است.
سردار برسلانی افزود: برای تکمیل این دانشنامه، به همکاری جدی فرمانداریها و استفاده از اعتبارات فرهنگی شهرستانها نیاز داریم تا این عقبماندگی در سریعترین زمان ممکن جبران شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران با تأکید بر ضرورت تولید محتوای مدرن برای جذب نسل جوان، خواستار حمایت از بخش تولیدات هنری شد و گفت: باید کتابها و روایتهای موجود را به فیلم، انیمیشن و کلیپهای کوتاه تبدیل کنیم.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود، از جمله وجود ۱۸۷ یادمان و ۳۷۹ شهید گمنام در استان، بر ضرورت تخصیص اعتبارات ملی و گردشگری برای بهبود وضعیت موزه و زیباسازی فضاهای اطراف آن، بهویژه در همکاری با شهرداری ساری، تأکید کرد.
سردار برسلانی با اشاره به چالش هزینههای سرسامآور چاپ، تولید محتوای هنری و توسعه زیرساختها، خواستار پیگیری ویژه نماینده مجلس برای تخصیص بودجه ۵۰ میلیارد تومانی در بخش مولدسازی و تسهیل فرآیند چاپ و تولید کتابها شد.
وی همچنین از برنامههای آموزشی این مرکز خبر داد و گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد کارکنان دستگاههای اجرایی آموزشهای دفاع مقدس را گذراندهاند و هدف ما تکمیل این فرآیند در تمامی ۸۰ دستگاه مرتبط است.
ضرورت تامین بودجه مورد نیاز
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، نیز در پاسخ به این نیازها، از ضرورت پیگیری اختصاص بودجههای مورد نیاز و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، شهرداریها و خیرین برای تحقق اهداف توسعهای این مجموعه خبر داد.
گفتنی است، فاز اول این مرکز فرهنگی در محوطهای به مساحت ۱۴۵ هزار متر مربع آمادهسازی و بهرهبرداری شده است که شامل حسینیه وداع، بیمارستان صحرایی، مجموعههای نمایشگاهی و استقرار بخشی از تجهیزات نظامی است.
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