وزیر کار: افزایش حقوق بازنشستگان طبق روال انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز سه‌شنبه‌ در حاشیه آیین افتتاح پروژه‌های زیرساختی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره روند اجرای احکام حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: عمده کارگران و بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و آنچه امسال در این سازمان انجام شد، طبق روال سال‌های گذشته بوده است، به این معنا که در سال‌های قبل نیز احکام جدید در خرداد و تیر صادر و معوقات در طول سال پرداخت می‌شد.

وی افزود: تلاش ما و همکاران سازمان تأمین اجتماعی این بوده که روند اجرای امور نسبت به سال‌های گذشته با تفاوتی مواجه نشود و این روند ادامه یابد، البته شرایط تورمی و دشواری‌های اقتصادی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و من به عنوان یکی از خادمان ملت از مردم بابت تحمل این شرایط سپاسگزارم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: روال انجام امور همان روال جاری سازمان تأمین اجتماعی بوده و چیزی بیش از روال معمول به تعویق نیفتاده است، دولت نیز بخشی از منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کرده و هرجا که نیاز بود، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی کمک کرده‌اند.

میدری درباره وضعیت احکام بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز گفت: روز گذشته بازنشستگان مخابرات و فولاد گلایه داشتند که احکام آنها صادر نشده است، در جلسه قبلی دولت که روز یکشنبه برگزار شد، آیین‌نامه مربوط به بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز به تصویب رسید.

وی افزود: این موضوع نیز روالی بوده که هر سال برای اجرای آن به مصوبات قانونی نیاز داشته‌ایم و مطابق برنامه هفتم پیشرفت و روال سال‌های گذشته انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط کلان اقتصادی و ارتقای خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌ها، امور مربوط به بازنشستگان و کارگران با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

مهار تورم، مهم‌تر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

میدری درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تداوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد درآمد پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی گفت: آنچه دولت چهاردهم به آن متعهد بوده، این است که حداقل مزد متناسب با تورم افزایش پیدا کند و هر افزایشی که در حداقل مزد ایجاد شود، در مستمری بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته حداقل مزد حدود هفت تا هشت درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد و امسال نیز این افزایش اندکی بالاتر از نرخ تورم بوده است، اما آنچه امیدواریم بتوانیم برای وضعیت بازنشستگان و کارگران ایجاد کنیم، مهار تورم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر تورم کنترل شود، فکر می‌کنم دیگر متناسب‌سازی و افزایش سالانه به شکل کنونی ضرورتی نخواهد داشت، زیرا آنچه زندگی مردم را سخت کرده، شرایط تورمی اقتصاد است.

قواعد نادرست بازنشستگی به نفع کارگران و بازنشستگان نیست

میدری درباره برنامه‌های دولت برای پایدارسازی منابع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: برنامه‌های تحولی مختلفی مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده و در ماده ۲۸ این برنامه نیز احکام مختلفی در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قواعد صندوق‌های بازنشستگی گفت: ما در صندوق‌های بازنشستگی با قواعدی مواجه هستیم که رفتارهای نادرستی ایجاد کرده و در نهایت به ضرر کارگران و بازنشستگان بوده است، همانند قواعدی که در حوزه توزیع آب در کشور وجود داشته و موجب شکل‌گیری رفتارهای نادرست شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس آماری که به من ارائه شده است، ۱۲۷ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال داریم، یعنی افرادی که ممکن است در سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و به دلیل برخورداری از شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور در ۳۸ سالگی بازنشسته شده باشند.

میدری افزود: فردی که در سنین ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ سالگی بازنشسته می‌شود، ممکن است پیش از سنی که همچنان توانایی فعالیت و اشتغال دارد از بازار کار خارج شود. هرچند این فرد ممکن است درآمدی داشته باشد، اما درآمد واقعی او کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر بار مالی سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

وی تأکید کرد: مجموعه این ناترازی‌ها در نهایت دولت را مجبور به پرداخت کمک‌های مالی می‌کند که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پایداری سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، از مهم‌ترین اقداماتی است که این دولت و هر دولتی که دغدغه منافع بلندمدت مردم را داشته باشد، باید آن را دنبال کند.