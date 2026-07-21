متقاضیان حضور در فصل جدید لیگ بسکتبال به ۱۰ تیم رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهلتی که از سوی سازمان لیگ بسکتبال برای اعلام آمادگی رسمی تیم ها جهت حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور تعیین کرده بود، امروز (سه شنبه ۳۰ تیر) به پایان می رسد.

طی این مدت و از مجموع ۱۲ تیمی که سازمان لیگ با آنها مکاتبه داشت - شامل ۱۰ تیم لیگ برتری فصل قبل و ۲ تیم صعود کرده از لیگ حرفه ای- ۱۰ تیم تا به امروز برای شرکت در این فصل از مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان (لیگ برتری های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه ای) ۱۰ تیمی هستند که تا به امروز اعلام آمادگی کرده اند.

سازمان لیگ بسکتبال در نظر دارد بعد از اتمام بازی های آسیایی (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر) اقدام به برگزاری فصل جدید لیگ برتر کند.