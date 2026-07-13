برنامه سازمان لیگ بسکتبال برای فصل جدید لیگ برتر/ اعلام زمان آغاز لیگ

میثم علپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور، در مورد آنها و همچنین کلیت برنامه موردنظر برای این فصل از رقابت ها توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه مکاتبه با تیم ها برای اعلام آمادگی رسمی حضور در فصل جدید لیگ برتر، اولین اقدامی است که در راستای برگزاری این فصل از رقابت ها انجام شده است، گفت: به جز پایش پارت شاهرود و پترونوین که از لیگ فصل گذشته سقوط کردند، ۱۰ تیم دیگر آن رقابت ها همراه با دو تیمی که از لیگ حرفه ای صعود کردند، ۱۲ تیم مخاطب در مکاتبه صورت گرفته هستند.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال تصریح کرد: ملاک سازمان لیگ برای پذیرش تیم ها در فصل جدید لیگ برتر دریافت اعلام آمادگی رسمی از سوی آنها است. تا به امروز هم ۶ تیم استقلال تهران، شهرداری گرگان، نفت آبادان، رعد و پدافند هوایی، پاس کردستان و نفت و گاز گچساران به صورت رسمی حضورشان در فصل جدید لیگ برتر را به سازمان لیگ اعلام کرده اند.

علیپور خاطرنشان کرد: از طرف تیم هایی مانند کاله و نفت زاگرس اعلام آمادگی شفاهی دریافت کرده ایم. برخی تیم ها هم به دلیل روند مکاتبات صورت گرفته، همچنان در حال بررسی و مذاکرات داخلی هستند. برخی تیم ها ظاهرا با مشکلاتی مواجه هستند که نتیجه بررسی آنها تعیین کننده وضعیت شان است. در این زمینه به این تیم ها اعلام کرده ایم که فدراسیون و سازمان لیگ تعامل و همکاری لازم را خواهند داشت و حتی در صورت نیاز از کمک های فراسازمانی هم دریغ نمی کنیم.

وی در مورد تعداد تیم های حاضر در فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور نیز گفت: سال گذشته لیگ را با ۱۲ تیم آغاز کردیم، مبنای کار برای فصل جدید هم همین تعداد تیم است اما با برگزاری مسابقات با ۱۰ تیم هم مشکلی نداریم. دو موضوع مهم را در برنامه ریزی مد نظر داریم؛ اول اینکه تا حد امکان و حتی در صورت انصراف تیمی از ۱۲ تیم موردنظر، تیم جدیدی را جایگزین نکنیم اما در عین حال به این موضوع هم توجه داریم که جدول مسابقات، فرد نشود چون باعث می شود هر هفته یک تیم قرعه استراحت داشته باشد و همین موضوع باعث طولانی تر شدن روند بازی ها می شود.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال تاکید کرد: در هر صورت تیم ها تا ۳۰ تیر فرصت دارند تا پاسخ نهایی به صورت رسمی به سازمان لیگ اعلام کنند. پس از اتمام زمان مقرر برای اعلام آمادگی تیم ها در مورد تعداد نهایی آنها تصمیم گیری می شود.

علیپور همچنین با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی سازمان لیگ بسکتبال، پنجره نخست نقل و انتقلات برای فصل جدید لیگ برتر هم از ۲۵ تیر آغاز می شود و تا ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت، گفت: در اطلاع رسانی صورت گرفته تاکید داشته ایم که تیم ها به شرط عدم بدهی و تعهد مالی معوق نسبت به بازیکنان و اعضای کادر فنی، می توانند در این پنجره فعالیت داشته باشند. ضمن اینکه برای بازیکنانی که مطالبات مالی معوق دارند هم زمانی را برای طرح شکایت و پیگیری در نظر گرفته ایم. این دسته بازیکنان تا ۳۰ تیر می توانند در این زمینه اقدام لازم را داشته باشند.

وی همچنین گفت: بازه زمانی تعیین شده برای نقل و انتقالات (۲۵ تیر تا ۳۱ مرداد) با در نظرگرفتن زمان دیدارهای تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی (شهریور) و همچنین بازی های آسیایی که از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر برگزار می شود، در نظر گرفته شده است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: نمی خواهیم در زمان برگزاری دیدارهای تیم ملی در انتخابی جام جهانی یا بازی های آسیایی، نقل و انتقالات بازیکنان روی این تیم و عملکردش سایه بیندازد. به همین دلیل فرصت ۳۸ روزه را تعیین کردیم تا تمام بازیکنان و به ویژه ملی پوشان بتوانند تا قبل از ورود تیم ملی به مسابقات رسمی، در مورد تیم باشگاهی خود تعیین تکلیف کنند.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال همچنین در مورد سهمیه بازیکنان خارجی برای این فصل لیگ برتر گفت: برای این فصل هم تیم ها مانند فصل قبل می توانند ۳ بازیکن خارجی جذب کنند. البته اینکه درجریان بازی تنها حضور همزمان ۲ بازیکن خارجی در زمین مجاز است اما در اختیار گرفتن ۳ بازیکن خارجی منعی ندارد.

علیپور در مورد زمان آغاز فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور نیز گفت: بازی های آسیایی تا ۱۲ مهر ادامه دارد، به دلیل اعزام تیم ملی به هانگژو، تا قبل از اتمام این بازی ها نمی توانیم استارت لیگ را بزنیم. فعلا مبنای ما برای آغاز فصل جدیدلیگ برتر نیمه دوم مهر است اما تاریخ دقیق در ادامه راه و پس از بررسی های تکمیلی مشخص می شود.