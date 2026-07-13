اعلام آمادگی ۶ تیم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ بسکتبال طی روزهای گذشته طی مکاتبه با تیم های حاضر در فصل گذشته لیگ برتر و همچنین تیم های صعود کرده از لیگ حرفه ای، از آنها خواست تا آمادگی خود را برای شرکت در فصل جدید لیگ برتر باشگاه های کشور به صورت رسمی اعلام کنند.

استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، شهرداری گرگان، کاله مازندران، نفت آبادان، نفت زاگرس جنوبی جهرم، رعد پدافند، گلنور اصفهان، مهگل البرز و پاس کردستان (لیگ برتر) همراه با نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (تیم های راه یافته از لیگ حرفه ای) ۱۲ تیمی هستند که سازمان لیگ بسکتبال با آنها مکاتبه داشته است.

تا به امروز ۶ تیم استقلال تهران، شهرداری گرگان، نفت آبادان، رعد و پدافند هوایی، پاس کردستان و نفت و گاز گچساران به صورت رسمی حضورشان در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور را به سازمان لیگ بسکتبال اعلام کرده اند.

برخی تیم ها مانند کاله مازندران و نفت زاگرس هم به صورت شفاهی اعلام آمادگی داشته اند اما طبق اعلام این سازمان، تمام تیم ها تا ۳۰ تیر فرصت دارند در این زمینه یعنی اعلام آمادگی رسمی و مکتوب اقدام لازم را داشته باشند.