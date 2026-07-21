مقصودی: گره ۴۰ ساله فاضلاب بروجرد باز شد؛ اتصال ۱۰ هزار خانوار به شبکه

فاطمه مقصودی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای شهری بروجرد، اظهار داشت: یکی از مهمترین مطالبات مردم این شهرستان، ساماندهی شبکه فاضلاب شهری بود؛ موضوعی که سالها به دلیل کمبود اعتبارات و مشکلات اجرایی به نتیجه نرسیده بود.
وی افزود: پروژه ساماندهی فاضلاب شهر بروجرد از جمله طرحهایی بود که نزدیک به ۴۰ سال در دستور کار قرار داشت، اما با وجود اهمیت بالای آن، اجرای کامل این پروژه محقق نشده بود و بسیاری از مناطق شهری همچنان با مشکلات ناشی از نبود شبکه مناسب فاضلاب دستوپنجه نرم میکردند.
بخش زیادی از محلات بروجرد با مشکل فاضلاب روبهرو بودند
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط نامناسب برخی مناطق شهری، بیان کرد: بخش قابل توجهی از محلات، کوچهها و مناطق مختلف شهر بروجرد با معضل فاضلاب مواجه بودند و این موضوع مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده بود.
مقصودی گفت: رفع این مشکل یکی از اولویتهای اصلی پیگیریهای ما بود و تلاش کردیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی، منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه مهم را تأمین کنیم.
تأمین اعتبار از محل ماده ۵۶ و اعتبارات تنش آبی
وی با اشاره به روند تأمین منابع مالی اجرای این طرح، اظهار داشت: در نتیجه پیگیریهای انجامشده، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه شبکه فاضلاب شهر بروجرد تأمین شد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی افزود: این منابع از محل ماده ۵۶ و همچنین اعتبارات تنش آبی تأمین شده است تا روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
اتصال ۱۰ هزار خانوار به شبکه فاضلاب
مقصودی با اشاره به نتایج اجرای این طرح، تصریح کرد: با اقدامات انجامشده تاکنون فاضلاب ۱۰ هزار خانوار در شهر بروجرد به شبکه جمعآوری و دفع فاضلاب متصل شده است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای بهداشت عمومی، نقش مهمی در بهبود زیرساختهای شهری، کاهش مشکلات زیستمحیطی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.
احداث ۳۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در دو ماه
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرعت اجرای پروژه، گفت: در مدت زمانی حدود دو ماه، نزدیک به ۳۵ کیلومتر شبکه جدید فاضلاب در سطح شهر بروجرد احداث شده است.
مقصودی خاطرنشان کرد: روند اجرای این پروژه با جدیت ادامه خواهد داشت تا سایر مناطق باقیمانده نیز از مزایای شبکه استاندارد فاضلاب بهرهمند شوند و یکی از مهمترین مطالبات زیرساختی مردم بروجرد پس از سالها انتظار بهصورت کامل محقق شود.
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