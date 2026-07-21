به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی صبح روز سه‌شنبه در آیین آغاز به کار کمیته نظارت و ارزیابی اربعین، با بیان اینکه این رویداد عظیم، عرصه حضور میلیون‌ها نفر از سراسر جهان است، اظهار کرد: امسال نیز برنامه‌ریزی‌ها با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حماسه معنوی انجام شده است.

وی با قدردانی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای پذیرایی از زائران، افزود: ستاد اربعین استان ایلام با ۱۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیرساخت، خدمات‌رسانی، امداد، امنیت و تغذیه فعالیت می‌کند و هماهنگی میان این بخش‌ها، شرط اصلی موفقیت در خدمات‌رسانی است.

استاندار ایلام نظارت و ارزیابی را یکی از ارکان اصلی اجرای درست برنامه‌های اربعین دانست و گفت: بازرسی و پایش مستمر باید کمک کند تا عملکرد مجموعه‌ها با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده همسو باشد و اگر در بخشی اشکالی وجود دارد، پیش از تبدیل شدن به مشکل، اصلاح شود.

کرمی تصریح کرد: هدف از تشکیل کارگروه بازرسی، مچ‌گیری نیست؛ بلکه ارتقای بهره‌وری، افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدماتی است که به زائران ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این پایش باید در عمل، به تسهیل تردد زائران، ارتقای خدمات در شهر مهران و مسیرهای منتهی به مرز، و همچنین تامین نیازهایی مانند آب، یخ، حمل‌ونقل و استقرار موکب‌ها منجر شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه تجربه سال گذشته در این حوزه موفق بوده است، اظهار امیدواری کرد با همراهی همه دستگاه‌ها، اربعین امسال نیز در شأن و جایگاه والای سید و سالار شهیدان برگزار شود.

کرمی همچنین درباره نرخ خودروگاه‌های اربعین گفت: نرخ مصوب خودروگاه‌های عمومی ۶۰ هزار تومان و خودروگاه‌های اختصاصی ۷۰ هزار تومان از سوی ستاد مرکزی اربعین تعیین شده و دستگاه‌های نظارتی باید بر اجرای دقیق این نرخ‌ها نظارت کامل داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به حجم بالای تردد از مرز مهران خاطرنشان کرد: گاهی در یک شبانه‌روز، جمعیتی تا ۱۰ برابر جمعیت شهر تهران از این مرز عبور می‌کنند و همین موضوع، ضرورت آمادگی کامل، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نظارت دقیق را دوچندان می‌کند.