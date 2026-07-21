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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

تشکیل ۱۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیرساخت های اربعین در ایلام

تشکیل ۱۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیرساخت های اربعین در ایلام

ایلام- استاندار ایلام از تشکیل ۱۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیرساخت های اربعین در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی صبح روز سه‌شنبه در آیین آغاز به کار کمیته نظارت و ارزیابی اربعین، با بیان اینکه این رویداد عظیم، عرصه حضور میلیون‌ها نفر از سراسر جهان است، اظهار کرد: امسال نیز برنامه‌ریزی‌ها با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حماسه معنوی انجام شده است.

وی با قدردانی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای پذیرایی از زائران، افزود: ستاد اربعین استان ایلام با ۱۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیرساخت، خدمات‌رسانی، امداد، امنیت و تغذیه فعالیت می‌کند و هماهنگی میان این بخش‌ها، شرط اصلی موفقیت در خدمات‌رسانی است.

استاندار ایلام نظارت و ارزیابی را یکی از ارکان اصلی اجرای درست برنامه‌های اربعین دانست و گفت: بازرسی و پایش مستمر باید کمک کند تا عملکرد مجموعه‌ها با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده همسو باشد و اگر در بخشی اشکالی وجود دارد، پیش از تبدیل شدن به مشکل، اصلاح شود.

کرمی تصریح کرد: هدف از تشکیل کارگروه بازرسی، مچ‌گیری نیست؛ بلکه ارتقای بهره‌وری، افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدماتی است که به زائران ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این پایش باید در عمل، به تسهیل تردد زائران، ارتقای خدمات در شهر مهران و مسیرهای منتهی به مرز، و همچنین تامین نیازهایی مانند آب، یخ، حمل‌ونقل و استقرار موکب‌ها منجر شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه تجربه سال گذشته در این حوزه موفق بوده است، اظهار امیدواری کرد با همراهی همه دستگاه‌ها، اربعین امسال نیز در شأن و جایگاه والای سید و سالار شهیدان برگزار شود.

کرمی همچنین درباره نرخ خودروگاه‌های اربعین گفت: نرخ مصوب خودروگاه‌های عمومی ۶۰ هزار تومان و خودروگاه‌های اختصاصی ۷۰ هزار تومان از سوی ستاد مرکزی اربعین تعیین شده و دستگاه‌های نظارتی باید بر اجرای دقیق این نرخ‌ها نظارت کامل داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به حجم بالای تردد از مرز مهران خاطرنشان کرد: گاهی در یک شبانه‌روز، جمعیتی تا ۱۰ برابر جمعیت شهر تهران از این مرز عبور می‌کنند و همین موضوع، ضرورت آمادگی کامل، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نظارت دقیق را دوچندان می‌کند.

کد مطلب 6894487

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