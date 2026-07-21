به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «تنها در تهران» ساخته آمین صحرایی، در تازه‌ترین حضور بین‌المللی خود به جمع آثار نیمه‌نهایی سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رود آیلند آمریکا راه پیدا کرد و در این رویداد به رقابت می‌پردازد. این جشنواره که بیش از سه دهه از برگزاری آن می‌گذرد، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمای مستقل در آمریکای شمالی به شمار می‌رود و در فهرست رسمی جشنواره‌های مورد تأیید اسکار و بفتا قرار دارد.

سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رود آیلند، اواسط مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و فیلم برای رویدادهای جانبی و برنامه‌های نمایشی وابسته به جشنواره نیز در نظر گرفته خواهد شد.

«تنها در تهران» پیش از این نیز، به عنوان یکی از سه فیلم افتتاحیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی دیاسپورا کره جنوبی انتخاب شد. این فیلم در سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم سنت‌لوئیس و پانزدهمین جشنواره فیلم مستند و انیمیشن AmDocs آمریکا حضور داشت.

فیلم سینمایی «تنها در تهران» روایتی از زندگی در روزهای جنگ در تهران است؛ اثری که با تلفیق عناصر شخصی، ویدئو دایری و سینمای تجربی و هنری، تجربه زیسته یک انسان را در مواجهه با اضطراب، ناامنی، تنهایی و امید به تصویر می‌کشد. این فیلم به جای بازسازی وقایع یا استفاده از روایت‌های متعارف، تلاش می‌کند مخاطب را در دل تجربه‌ای واقعی قرار دهد؛ تجربه‌ای که از نگاه اول‌شخص فیلمساز روایت می‌شود و تصویری صمیمی و بی‌واسطه از روزهای بحرانی ارائه می‌دهد.

آمین صحرایی در این فیلم علاوه بر کارگردانی، به عنوان بازیگر نیز حضور دارد. او در سال‌های اخیر با تمرکز بر سینمای مستقل، تلاش کرده روایت‌هایی مبتنی بر تجربه‌های انسانی را به تصویر بکشد؛ آثاری که بیش از هر چیز بر احساس، واقع‌گرایی و نگاه فردی تکیه دارند.