به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران‌های بین‌المللی فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به نویسندگی و کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی آغاز و همزمان از پوستر بین‌المللی این اثر در ۲ نسخه انگلیسی و عربی که طراحی آن بر عهده محمد روح‌الامین است، رونمایی شد.

این فیلم سینمایی در بیست‌ودومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان کازان که از ۴ تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵) در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، برگزار می‌شود، به نمایش درمی‌آید.

«سرزمین فرشته‌ها» که محصول مشترک موسسه تصویر شهر و سازمان سینمایی سوره است در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با کسب ۵ سیمرغ بلورین و ۸ دیپلم افتخار، پرافتخارترین فیلم این دوره شناخته شد و از جمله تولیدات سینمای ایران با نگاه و ظرفیت بین‌المللی است که با بهره‌گیری از بازیگران عرب، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه ارائه می‌دهد.

جشنواره بین‌المللی فیلم کازان (منبر طلایی) که از سال ۲۰۰۵ برگزار می‌شود، یکی از رویدادهای باسابقه سینمایی روسیه است که با تمرکز بر آثار دارای مضامین انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی، میزبان فیلم‌هایی از کشورهای مختلف جهان است. حضور «سرزمین فرشته‌ها» در این جشنواره، در آغاز مسیر بین‌المللی این فیلم و در امتداد حضور سینمای ایران در رویدادهای معتبر جهانی رقم می‌خورد؛ فیلمی که با موضوعی فرامرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید بین‌المللی، روایتی انسانی از یکی از مهم‌ترین بحران‌های معاصر ارایه می‌کند.

پخش بین‌الملل این فیلم بر عهده مرکز بین‌الملل سوره است.