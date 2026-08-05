به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم‌های کوتاه «خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک» به کارگردانی احمد حیدریان و «الکلاسیکو» به کارگردانی رضا محبی که از تولیدات مرکز جوان سوره هستند به سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رود آیلند (Flickers' Rhode Island International Film Festival – RIIFF) در ایالات متحده آمریکا راه یافتند.

جشنواره بین‌المللی فیلم رود آیلند (RIIFF) یکی از معتبرترین رویدادهای سینمای مستقل در آمریکای شمالی و از جشنواره‌های واجد شرایط اسکار (Oscar-Qualifying) در بخش فیلم کوتاه به شمار می‌رود. این جشنواره که امسال سی‌امین دوره خود را برگزار می‌کند، طی سه دهه گذشته با نمایش آثار فیلمسازان مستقل از سراسر جهان، به یکی از رویدادهای مهم در شناسایی و معرفی استعدادهای جدید سینمایی تبدیل شده و جایگاه ویژه‌ای در میان جشنواره‌های بین‌المللی فیلم به دست آورده است.

سی‌امین دوره این جشنواره از ۱۳ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۶ (۴ تا ۹ اوت ۲۰۲۷) در ایالت رود آیلند آمریکا برگزار خواهد شد.

پخش بین الملل هر ۲ فیلم بر عهده مرکز بین الملل سوره است.