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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

جنگ روایت ها و نقش ایرانیان خارج از کشور

جنگ روایت ها و نقش ایرانیان خارج از کشور

نشست «نظام پایدار ارتباط با ایرانیان خارج از کشور در شرایط رقابت روایت‌ها و تحولات اخیر» چهارشنبه ۳۱ تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «نظام پایدار ارتباط با ایرانیان خارج از کشور در شرایط رقابت روایت‌ها و تحولات اخیر» با پرداختن به نقش ایرانیان خارج از کشور در جنگ روایت‌ها برگزار می شود.

هدف از این نشست بهره‌مندی از ظرفیت ایران فرامرزی و یکپارچه‌سازی اندیشه جامعه هموطنان و نخبگان خارج از قلمروی ملی، نشست نظام پایدار ارتباط با ایرانیان خارج از کشور در قاب رقابت روایت‌ها است.

در این نشست حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مجتبی نوروزی رایزن فرهنگی ایران در سوئد از جمله مهمانان این نشست هستند که روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۱۴:۳۰_۱۶ برگزار می شود.

کد مطلب 6894598
سیده فاطمه سادات کیایی

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