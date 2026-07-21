جنگ روایت ها و نقش ایرانیان خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «نظام پایدار ارتباط با ایرانیان خارج از کشور در شرایط رقابت روایت‌ها و تحولات اخیر» با پرداختن به نقش ایرانیان خارج از کشور در جنگ روایت‌ها برگزار می شود.

هدف از این نشست بهره‌مندی از ظرفیت ایران فرامرزی و یکپارچه‌سازی اندیشه جامعه هموطنان و نخبگان خارج از قلمروی ملی، نشست نظام پایدار ارتباط با ایرانیان خارج از کشور در قاب رقابت روایت‌ها است.

در این نشست حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مجتبی نوروزی رایزن فرهنگی ایران در سوئد از جمله مهمانان این نشست هستند که روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۱۴:۳۰_۱۶ برگزار می شود.

