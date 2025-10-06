آغاز فصل جدید حمایت از تولید و صادرات هنر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدرضا صالحی‌امیری در بیست‌ودومین نشست شورای راهبردی وزارتخانه که امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با قدردانی از اعضای شورا و مدیران حاضر، به تشریح سیاست‌های دولت در حوزه تعامل با ایرانیان خارج از کشور و صنایع‌دستی پرداخت.

وی در آغاز سخنان خود با اشاره به تشکیل ساختار جدید دولت در حوزه تعامل با ایرانیان خارج از کشور گفت: دولت با نگاهی جامع و آینده‌نگر، ساختاری متشکل از چهار کمیسیون اصلی شامل کمیسیون آموزش، کمیسیون سیاسی، کمیسیون گردشگری و ایران‌شناسی و کمیسیون دیگری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را ایجاد کرده است. این ساختار با تصویب دولت و مشارکت نهادهای ذی‌ربط، مأموریت دارد ارتباطی پایدار، هدفمند و سازمان‌یافته میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور برقرار کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه «ایرانیان خارج از کشور یکی از سرمایه‌های عظیم ملی‌اند» افزود: براساس برآوردها بین هفت تا نه میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما متأسفانه تاکنون نظام آماری دقیق و سیاست‌های منسجم برای ارتباط پایدار با آنان وجود نداشته است. این در حالی است که بسیاری از آنان از نخبگان علمی، فرهنگی و اقتصادی جهان به‌شمار می‌روند و ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه ملی دارند.

صالحی‌امیری با تأکید بر اینکه باید «نگاه به ایرانیان خارج از کشور از رویکرد احساسی به رویکرد علمی و برنامه‌محور تغییر یابد» گفت: باید بر گردش دانش و هویت ایرانیان خارج از کشور تمرکز کنیم. هدف، حفظ و تداوم ارتباط فرهنگی، عاطفی و ملی است. هر ایرانی در هر نقطه از جهان بخشی از هویت ایرانی است و ما باید این پیوند را تقویت کنیم. باید ساختارهایی ایجاد کنیم که ایرانیان خارج از کشور بتوانند در مسیر اعتلای نام ایران در جهان نقش‌آفرینی کنند.

وی ضمن اشاره به حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط از این رویکرد افزود: خوشبختانه در حال حاضر نگاه دستگاه‌های اجرایی نسبت به موضوع ایرانیان خارج از کشور مثبت است و همکاری مؤثری در این زمینه وجود دارد.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود درباره جشن‌های ملی و ظرفیت‌های فرهنگی ایران نیز اظهار کرد: احیای آیین‌های اصیل ایرانی همچون مهرگان، نماد استمرار فرهنگ ایرانی است. این آیین‌ها باید به زبان روز بازتولید و در سطح جهانی معرفی شوند تا نقش پیونددهنده میان ایرانیان داخل و خارج از کشور ایفا کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه گزارشی از طرح‌های عمرانی و فرهنگی وزارتخانه ارائه داد و گفت: پروژه بزرگ مجموعه فرهنگی شمس و مولانا در خوی، تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با تزریق اعتبارات لازم، پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه سال آینده و هم‌زمان با بزرگداشت شمس و مولانا افتتاح شود. این مجموعه یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری زیارتی و فرهنگی منطقه خواهد بود.

صالحی‌امیری تأکید کرد: اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که باید چند اقدام راهبردی بزرگ را آغاز کنیم. مهم‌ترین آن‌ها، شکل‌دهی ارتباط پایدار و اعتمادمحور با ایرانیان خارج از کشور است. دولت مصمم است با بیشترین انعطاف، این ارتباط را تقویت کند و بر اساس سیاست دکتر پزشکیان، هر ایرانی باید احساس کند ایران خانه اوست، در هر کجای جهان که باشد.

صنایع‌دستی، ظرفیت بی‌بدیل در اقتصاد فرهنگی کشور

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بخش دیگری از نشست راهبردی با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در اقتصاد فرهنگی کشور اظهار داشت: صنایع‌دستی از جایگاهی ممتاز در میان ظرفیت‌های ملی برخوردار است؛ هنری که هم ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن ایران دارد و هم می‌تواند نقشی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری ایفا کند.

وی افزود: در شرایطی که کشور به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی حرکت می‌کند، توجه به صنایع‌دستی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد غیرنفتی، ضرورتی راهبردی است. این حوزه با تکیه بر مهارت، هنر و خلاقیت ایرانی، می‌تواند سهم مهمی در رشد تولید ملی و توسعه صادرات فرهنگی کشور داشته باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر نقش آموزش و بازاریابی در پویایی این بخش گفت: توانمندسازی هنرمندان، آموزش‌های تخصصی، ارتقای کیفیت تولید و توسعه بازارهای داخلی و خارجی، از محورهای اصلی برنامه وزارتخانه در سال جاری است. همچنین با تسهیل فرایندهای گمرکی و کدگذاری محصولات صنایع‌دستی، مسیر صادرات هنرمندان ایرانی هموارتر شده است.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: فرش دستباف ایرانی، سفال، خاتم، منبت و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی، نه‌تنها جلوه‌ای از هنر ایرانی بلکه ظرفیت‌هایی بزرگ برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران در عرصه جهانی هستند. ما با نگاه توسعه‌محور، در پی آن هستیم که صادرات این محصولات افزایش یابد و سهم صنایع‌دستی در تولید ناخالص ملی تقویت شود.

وی در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های مالی و آموزشی و حضور فعال‌تر در بازارهای جهانی، می‌توان آینده‌ای روشن برای صنایع‌دستی ایران رقم زد. این صنعت، شناسنامه فرهنگی کشور است و حمایت از آن یعنی پاسداشت هویت ملی و سرمایه انسانی ایرانی.