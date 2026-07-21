معتمدیان: تعطیلی کارها به بهانه جنگ پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به اسلامشهر گفت: استاندار تهران نماینده دولت است. همه ما مسئول هستیم، خدمتگزار مردم هستیم.

استاندار تهران افزود: منتی بر مردم نیست، ما خدمتگزار مردم هستیم. رویکرد ما می بایستی رویکرد حل مسئله باشد.

معتمدیان بیان داشت: چه لزومی دارد در گرداب تکرار جلسات درگیر شویم. قرار نیست چون در جنگ هستیم کارها را تعطیل کنیم.

نماینده عالی دولت در استان تهران اظهار داشت: آیا غیر از آن است که مردم از ما کار و خدمت می خواهند، اینکه به بهانه جنگ کارها را تعطیل کنیم پذیرفتنی نیست.

استاندار تهران همچنین با اشاره به کم کاری های صورت گرفته در نهضت مدرسه ساری و انتقاد از کم کاری در مدرسه سازی گفت: کم کار در تأمین سرانه های آموزشی پذیرفتنی نیست.