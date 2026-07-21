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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «تپش»

پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «تپش»

فیلم کوتاه «تپش» با بازی داود بخشی‌خانی همزمان با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، همزمان با پایان مراحل تولید فیلم کوتاه «تپش» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی شهلا مقدم، نخستین تصویر رسمی این اثر منتشر شد. «تپش» به نویسندگی ناصر کشاورزی و با مشاوره کارگردانی و فیلمنامه محمد رحمانیان، روایتی انسانی با محوریت انتخاب، احساس و حقیقت را روایت می‌کند.

در نخستین تصویر منتشرشده از این فیلم، داود بخشی‌خانی در نقش شخصیتی دیده می‌شود که بار اصلی روایت را بر دوش دارد و در فضایی پرتعلیق و احساسی، مخاطب را تا پایان داستان با خود همراه می‌کند.

فیلم کوتاه «تپش» با پایان مراحل فنی، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شده است.

در این اثر داود بخشی‌خانی، محمدمتین وفا، مبینا محمودی، آیناز بیگلی، شیما مقدم، مرسانا مقدم، امیرعلی ازناولی و فاطمه مقدم کوهی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به تهیه‌کننده: شهلا مقدم، مشاور کارگردان: محمد رحمانیان، مجری طرح: علیرضا مقدم، نویسنده: ناصر کشاورزی، مدیر فیلمبرداری: حسن مهرآذر، مدیر صدابرداری، تدوین و صداگذاری: مهدی اسکندری، طراح صحنه و لباس: شهلا مقدم، طراح گریم: سید حجت موسوی، مدیر تولید: عبدالله امینی، برنامه‌ریز: سعید حاجی علی اکبری، دستیار کارگردان: بهنام زلفخانی، منشی صحنه: مبین پناهی، گروه گریم: شیرین خطیبی و مهران عزتی، مدیر تدارکات: بنیامین مقدم، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امیر افشاری، دستیاران فیلمبردار: مهدی حسنلو و سعید ایلخانی، دستیار صحنه: متین بیگلی و دستیاران تدارکات: مقصود مقدم و منصور مقدم اشاره کرد.

کد مطلب 6894613
ندا زنگینه

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