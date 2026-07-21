به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد صبح سه شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان مهدیشهر در محل فرمانداری با تاکید اینکه مدیریت ترافیک تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: اصلاح فرهنگ ترافیکی و تصمیم‌گیری بر پایه مطالعات کارشناسی، دو رکن اساسی برای کاهش سوانح و افزایش ایمنی شهری است.

وی با اشاره به اینکه در کنار اقدامات فنی باید فرهنگ‌سازی نیز به صورت جدی دنبال شود، ادامه داد:شهرداری‌ها باید برنامه‌های مستمر آموزشی و فرهنگ‌سازی را برای رانندگان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه اجرا کنند، زیرا بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی ناشی از رفتارهای نادرست ترافیکی است.

فرماندار مهدیشهر با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم در حوزه ترافیک ادامه داد: تدوین برنامه‌ای جامع، کارشناسی شده و مبتنی بر استانداردهای قانونی، دست‌کم سالی یک‌بار ضروری است تا تصمیمات این حوزه از نگاه‌های مقطعی فاصله گرفته و بر پایه مطالعات تخصصی اتخاذ شود.

خداداد همچنین بر استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و ترافیک تأکید کرد و یادآور شد: همه تصمیمات مرتبط با امور ترافیکی باید بر اساس استانداردهای فنی باشد تا علاوه بر افزایش ایمنی، از اجرای طرح‌های غیر کارآمد و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی زیرساخت‌های ترافیکی، ادامه داد: احداث سرعت‌گیرها باید مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب انجام شود و در نقاطی که امکان استفاده از روش‌های نوین کنترل سرعت وجود دارد، باید از راهکارهای علمی و مؤثر بهره گرفت.

فرماندار مهدیشهر بررسی مستمر وضعیت تابلوهای هشداردهنده، علائم راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ایمنی و چراغ‌های راهنمایی را از دیگر الزامات مدیریت ترافیک برشمرد و خاطر نشان کرد: نگهداری، به‌روزرسانی و جانمایی صحیح این تجهیزات نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی معابر دارد.

خداداد همچنین بر شناسایی و پایش مستمر نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و توضیح داد: نباید منتظر وقوع حادثه ماند، بلکه با اقدامات پیشگیرانه، مطالعات کارشناسی و تصمیم‌گیری به‌موقع باید از بروز سوانح جلوگیری کرد.

وی با قدردانی از اقدامات شهرداری‌های شهرستان در نصب و راه‌اندازی دوربین‌های نظارتی و کنترل ترافیک، اظهار داشت: توسعه، نگهداری و بهره‌برداری مؤثر از سامانه‌های هوشمند ترافیکی برای ارتقای نظم، ایمنی و مدیریت ترافیک شهری ضروری است.