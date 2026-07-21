۳۴ کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات انتظامی اظهار کرد: در راستای تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین، حین پایش و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و جهت بررسی دقیق‌تر، آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به هوشیاری مأموران در کشف محموله، ادامه داد: مأموران پلیس با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و فنی، خودروی مذکور را مورد بازرسی دقیق قرار دادند. در نتیجه این بازرسی، مقدار ۳۴ کیلو و ۷۴۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به شکل بسیار ماهرانه و حرفه‌ای در بخش‌هایی از کامیون جاسازی شده بود، کشف و ضبط گردید.

سرهنگ براهیمی در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر عزم جدی پلیس در پاکسازی محورهای مواصلاتی، تصریح کرد: در این عملیات، یک نفر متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی گردید. این متهم در نهایت با صدور قرار قانونی مناسب، روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و نظارت دقیق بر گلوگاه‌های ورودی، اجازه فعالیت به قاچاقچیان و برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی را نخواهد داد و با هرگونه اقدام غیرقانونی در این حوزه با قاطعیت برخورد خواهد شد.