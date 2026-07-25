به گزارش خبرگزاری مهر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تاکید کرد: هر ستون دود در منطقه، یعنی هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی یا امنیتی و یا مالی آمریکا.
وی ادامه داد: شلیکهای مداوم و هدفمند رزمندگان ما، تازیانههای خشم ملت به پاخاسته ایران است که بر گُرده نظام سلطه فرود میآید و تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و... ادامه خواهد داشت، به فضل الهی.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شلیکهای مداوم و هدفمند رزمندگان ما، تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و... ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تاکید کرد: هر ستون دود در منطقه، یعنی هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی یا امنیتی و یا مالی آمریکا.
کد مطلب 6898556
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