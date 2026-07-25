صدور حدود ۲۰ هزار جلد گذرنامه در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرزاد آزادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع گذرنامه های صادر شده، ۶۴۰۰ جلد آن مربوط به ماه محرم و ۱۰ روز سپری شده از ماه صفر است که تقریبا با مدت مشابه سال قبل برابری می کند.

وی با بیان اینکه روند صدور گذرنامه در حال حاضر بین ۴ تا ۶ روز کاری زمان می‌برد، تصریح کرد: طبق قوانین کشور میزبان(عراق)، گذرنامه زائران اربعین باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

سرهنگ آزادی تصریح کرد: از زائران اربعین تقاضا داریم پیش از آغاز سفر، وضعیت اعتبار گذرنامه خود را بررسی کرده و در صورتی که اعتبار آن کمتر از شش ماه بود، نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا در مرزها دچار معطلی و مشکل نشوند.

این مقام انتظامی همچنین با اشاره به استقرار یک دستگاه چاپ گذرنامه زیارتی در مرز خسروی، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت این دستگاه، اولویت با موارد اضطراری است و زائران نباید به امید تمدید یا چاپ گذرنامه در مرز، سفر خود را آغاز کنند.

وی در ادامه از افزایش ساعت کاری دفاتر «پلیس+۱۰» استان خبر داد و گفت: به منظور خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به زوار، این مراکز از ابتدای مرداد تا پایان ایام اربعین، علاوه بر ساعات کاری معمول، در شیفت عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ نیز فعال خواهند بود.

سرهنگ آزادی در پایان با بیان اینکه ۵۰ دفتر «پلیس+۱۰» در سطح استان فعال است که اقدامات لازم برای صدور گذرنامه بین‌المللی را انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: زائران می‌توانند برای ثبت درخواست «گذرنامه زیارتی» از طریق اپلیکیشن «پلیسِ من» یا دفاتر خدمات اینترنتی اقدام کنند.