به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی نسبت به افزایش خطر وقوع این حوادث در فصل گرما هشدار داد و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث تلخ و قابل پیشگیری جلوگیری کنند.

وی با اشاره به افزایش حضور مردم در استخرها، تفرجگاه‌ها و منابع آبی در روزهای گرم سال افزود: بسیاری از حوادث غرق‌شدگی با رعایت اصول ساده ایمنی قابل پیشگیری است و شهروندان باید از شنا در مکان‌های غیرمجاز، از جمله کانال‌های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و سایر منابع آبی ناایمن خودداری کنند.

رئیس اورژانس استان یزد با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر از کودکان گفت: کودکان باید در مجاورت آب، تحت نظارت مستقیم والدین یا افراد بزرگسال باشند، زیرا حتی چند لحظه غفلت می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.

وی همچنین تصریح کرد: افرادی که مهارت کافی در شنا ندارند، از ورود به آب‌های عمیق و شنا به‌تنهایی پرهیز کنند و در صورت مشاهده حادثه، ضمن حفظ خونسردی، در سریع‌ترین زمان ممکن با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

سهیلی در پایان با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث غرق‌شدگی خاطرنشان کرد: مشارکت همگانی در رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها، می‌تواند نقش مهمی در حفظ جان شهروندان و کاهش این حوادث ناگوار داشته باشد.