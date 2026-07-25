به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی نسبت به افزایش خطر وقوع این حوادث در فصل گرما هشدار داد و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث تلخ و قابل پیشگیری جلوگیری کنند.
وی با اشاره به افزایش حضور مردم در استخرها، تفرجگاهها و منابع آبی در روزهای گرم سال افزود: بسیاری از حوادث غرقشدگی با رعایت اصول ساده ایمنی قابل پیشگیری است و شهروندان باید از شنا در مکانهای غیرمجاز، از جمله کانالهای انتقال آب، استخرهای کشاورزی و سایر منابع آبی ناایمن خودداری کنند.
رئیس اورژانس استان یزد با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر از کودکان گفت: کودکان باید در مجاورت آب، تحت نظارت مستقیم والدین یا افراد بزرگسال باشند، زیرا حتی چند لحظه غفلت میتواند به حادثهای جبرانناپذیر منجر شود.
وی همچنین تصریح کرد: افرادی که مهارت کافی در شنا ندارند، از ورود به آبهای عمیق و شنا بهتنهایی پرهیز کنند و در صورت مشاهده حادثه، ضمن حفظ خونسردی، در سریعترین زمان ممکن با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.
سهیلی در پایان با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش حوادث غرقشدگی خاطرنشان کرد: مشارکت همگانی در رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها، میتواند نقش مهمی در حفظ جان شهروندان و کاهش این حوادث ناگوار داشته باشد.
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