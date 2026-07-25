بیش از ٧ هزار نفر از ۶ نمایش روی صحنه دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ٢ مرداد، اعلام شد.

مجموعه تئاترشهر

نمایش «آتش سوزی‌ها» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی که از روز ٣١ تیر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۶٠ تا ٧٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ٣ اجرا و یک هزار و ۵٠٩ مخاطب، ٨۵٧ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از روز ١٠ تیر اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون با ١٨ اجرا و یک هزار و ۶٠٨ تماشاگر به فروشی معادل ۵۴٢ میلیون تومان و ۴٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از روز ٨ تیر اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣۵٠ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ٢٠ اجرا و یک هزار و ٣۵٧ تماشاگر به فروشی معادل ٣٨٧ میلیون و ٧٣٠ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «تابوت عهد» به کارگردانی مجتبی جدی نیز که اجرای خود را از روز ١۶ تیر در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده تا امروز با مجموع ١۵ اجرا و ۵٠١ مخاطب معادل ١٠١ میلیون و ۵۵٠ هزار تومان فروش داشته است.

تالار هنر

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ٢٠ خرداد در تالار هنر با ظرفیت صندلی ٢۴۴ نفر و بلیت ٢٢٠ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌سرگذاشتن ٢٨ اجرا، میزبان ١ هزار و ٣٩٢ تماشاگر شد و با فروش ١٨٨ میلیون و ٩٧ هزارتومان به اجرای خود پایان داد.

تماشاخانه سنگلج

نمایش «میراث» به کارگردانی غلامرضا عربی نیز که از ١٠ تیر در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ۱۸ اجرا، میزبان یک هزار و ٣٢۵ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ١۴٧ میلیون و ۶۴٢ هزارتومان دست پیدا کرده است.

در مجموع، ٧ هزار و ۶٩٢ نفر از ۶ نمایش روی صحنه با فروش ٢ میلیارد و ٢٢۴ میلیون و ۵۵٩ هزارتومان دیدن کرده‌اند.