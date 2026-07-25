به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی ضمن اشاره به افزایش تقاضا برای سفرهای به مقصد بغداد و نجف، اظهار کرد: تمامی بخش‌های عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی فرودگاه بین‌المللی مشهد در آماده‌باش کامل قرار دارند تا روند اعزام و بازگشت زائران اربعین‌حسینی با نظم، ایمنی و سهولت انجام شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای بدرقه و اعزام زائران اربعین از هفته‌ها گذشته در فرودگاه بین‌المللی مشهد آغاز شده و جلسات هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های هواپیمایی و تمامی واحدهای مرتبط به‌صورت مستمر برگزار شده است تا خدمات‌رسانی مطلوبی به زائران ارائه شود.

وی با اشاره به همزمانی ایام اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر خاطرنشان کرد: در راستای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین زائران بارگاه منور رضوی، تمام ادارات و کارکنان فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی با تمام توان در میدان خدمت حضور دارند و تلاش می‌کنند بهترین شرایط را برای ارائه خدمات به مسافران فراهم کنند.

امانی بنی تصریح کرد: با توجه به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مبنی بر ارائه خدمات ویژه به زائران اربعین‌حسینی، موکب خدمت‌رسانی در ترمینال خروجی پروازهای خارجی فرودگاه مشهد برپا شده است تا در کنار سایر خدمات فرودگاهی، پذیرای زائران حسینی باشد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نگاه ویژه‌ای به فرودگاه بین‌المللی مشهد در ایام اربعین و دهه آخر صفر دارد، تصریح کرد: با حمایت‌های انجام‌شده، زمینه افزایش پروازهای فوق‌العاده در مسیرهای زیارتی فراهم شده و تعدادی پرواز فوق‌العاده ویژه زائران حسینی در مسیرهای نجف و بغداد برقرار خواهد شد.

وی با تاکید براینکه اوج عملیات اعزام و پذیرش زائران مربوط به روزهای منتهی به اربعین حسینی خواهد بود، یادآور شد: تمامی ظرفیت‌های فرودگاه مشهد برای مدیریت مطلوب این حجم از سفرها به‌کار گرفته شده و نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسریع در بازگشت زائران پس از پایان مراسم اربعین‌حسینی نیز انجام شده تا این عملیات هم در کمترین زمان انتظار و با ارائه تمامی خدمات به زائران حسینی به‌انجام برسد.

امانی بنی از زائران خواست اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با سفرهای اربعین را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند و تأکید کرد: در داخل فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد هیچ‌گونه برنامه‌ای برای فروش بلیت سفرهای اربعین وجود ندارد و متقاضیان باید بلیت خود را صرفاً از مسیرهای رسمی و مجاز و براساس نرخ‌های اعلامی از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری تهیه کنند.