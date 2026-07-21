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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

معاون فرماندار دیلم: ظرفیت‌ها برای میزبانی زائران اربعین استفاده شود

معاون فرماندار دیلم: ظرفیت‌ها برای میزبانی زائران اربعین استفاده شود

بوشهر-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم گفت:میزبانی از زائران اربعین حسینی نعمتی الهی است و باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها، بهترین خدمات به زائران اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبرحاجب‌فرد ظهر سه شنبه در دومین نشست ستاد اربعین حسینی شهرستان دیلم با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: مراسم اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای ادای دین به ساحت مقدس امام حسین(ع) و ترویج فرهنگ عاشورا است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار با اشاره به موقعیت شهرستان دیلم در مسیر تردد زائران اربعین افزود: با توجه به اینکه این شهرستان دروازه ورودی و خروجی استان بوشهر و مسیر تردد زائران استان‌های جنوبی کشور است، باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای میزبانی شایسته از زائران فراهم شود.

وی همچنین خواستار همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران شد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با تمام ظرفیت پای کار باشند تا زمینه اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی فراهم شود.

حاجب‌فرد با تاکید بر ضرورت معرفی دیلم به عنوان «طریق‌الحسین» بیان کرد: باید از ظرفیت اربعین برای معرفی جایگاه شهرستان دیلم در مسیر تردد زائران استفاده و با فضاسازی مناسب، هویت این مسیر زیارتی را تقویت کنیم.

در این نشست همچنین بر تامین نان و یخ مورد نیاز موکب‌ها، خدمات امدادی و درمانی، تامین آب و برق و گاز، ایمنی راه‌ها و امنیت مسیرهای تردد زائران و ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید شد.

کد مطلب 6894726

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