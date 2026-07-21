به گزارش خبرنگار مهر، اکبرحاجب‌فرد ظهر سه شنبه در دومین نشست ستاد اربعین حسینی شهرستان دیلم با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: مراسم اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای ادای دین به ساحت مقدس امام حسین(ع) و ترویج فرهنگ عاشورا است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار با اشاره به موقعیت شهرستان دیلم در مسیر تردد زائران اربعین افزود: با توجه به اینکه این شهرستان دروازه ورودی و خروجی استان بوشهر و مسیر تردد زائران استان‌های جنوبی کشور است، باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای میزبانی شایسته از زائران فراهم شود.

وی همچنین خواستار همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران شد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با تمام ظرفیت پای کار باشند تا زمینه اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی فراهم شود.

حاجب‌فرد با تاکید بر ضرورت معرفی دیلم به عنوان «طریق‌الحسین» بیان کرد: باید از ظرفیت اربعین برای معرفی جایگاه شهرستان دیلم در مسیر تردد زائران استفاده و با فضاسازی مناسب، هویت این مسیر زیارتی را تقویت کنیم.

در این نشست همچنین بر تامین نان و یخ مورد نیاز موکب‌ها، خدمات امدادی و درمانی، تامین آب و برق و گاز، ایمنی راه‌ها و امنیت مسیرهای تردد زائران و ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید شد.