سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت گزارش‌های مردمی و رصد میدانی پلیس اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در پی اطلاع از فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با همراهی کارشناسان اداره برق شهرستان، مأموران از محل موردنظر بازدید کردند که در نتیجه این عملیات، ۱۲ دستگاه ماینر که به‌صورت غیرمجاز در حال استخراج ارز دیجیتال بودند، شناسایی، کشف و از چرخه فعالیت خارج شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با بیان اینکه ارزش تجهیزات مکشوفه بنا بر ارزیابی کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ سبحانی در ادامه با هشدار نسبت به تبعات استفاده غیرقانونی از برق خانگی برای استخراج ارز دیجیتال خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر تخلف قانونی، موجب آسیب به شبکه برق و تحمیل خسارت به زیرساخت‌های عمومی می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا مأموران در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند.