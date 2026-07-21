به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در حاشیه بازدید میدانی از پایانه و مرز بین‌المللی مهران با اشاره به بررسی آخرین وضعیت آمادگی‌های انتظامی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: امروز توفیق شد در مرز مهران، آمادگی‌های پنج‌گانه انتظامی شامل حوزه‌های ایمنی، امنیت، استقبال و راهنمایی زائران، خدمات گذرنامه و رفاه زائران را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: در جریان این بازدید، نشست مشترکی نیز با مسئولان طرف عراقی برگزار شد و خوشبختانه براساس بررسی‌های انجام‌شده، در حوزه زیرساخت‌ها و آمادگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی به زائران، شرایط مطلوب و آمادگی کامل وجود دارد.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار گذرنامه زیارتی برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) صادر و تحویل شده است، گفت: از زائران عزیز درخواست می‌کنیم سفر خود را مدیریت کرده و حرکت به سمت مرزها را به روزهای پایانی موکول نکنند، زیرا افزایش حجم تردد در روزهای پایانی می‌تواند روند خدمات‌رسانی، به‌ویژه در کشور عراق را با دشواری مواجه کند.

سردار رادان با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجاد در مرز مهران خاطرنشان کرد: این سامانه در مرز ایران بهره‌برداری شده است و هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی نیز انجام شده تا از امروز در آن سوی مرز نیز فعال شود که با اجرای آن، زمان انتظار و ایستایی زائران در گیت‌های گذرنامه به حداقل خواهد رسید.

وی همچنین به زائرانی که از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند توصیه کرد: بلیت رفت و برگشت خود را از قبل تهیه کنند تا در زمان بازگشت با مشکل تأمین وسیله نقلیه مواجه نشوند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران خطاب به رانندگان خودروهای شخصی نیز تأکید کرد: با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگی با عجله و در حالت خستگی خودداری کرده و با استراحت کافی در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند.

سردار رادان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی تصریح کرد: همه همکاران ما در مرزبانی، انتظامی، یگان ویژه و پلیس‌های تخصصی با تمام توان برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آماده هستند و امیدواریم با همکاری زائران، شاهد برگزاری باشکوه، ایمن و آرام مراسم عظیم اربعین حسینی باشیم.

رضایتمندی زائران، مهم‌ترین شاخص موفقیت مأموریت اربعین است

رادان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی، مرزبانی، پلیس‌های تخصصی، معاونت‌ها و رده‌های پشتیبانی در آماده‌سازی زیرساخت‌های اربعین، اظهار داشت: مجموعه انتظامی با تمام ظرفیت برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پای کار آمده است.

وی با اشاره به شعار سفری آسان، ایمن و ارزان برای زائران اربعین افزود: همه برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای افزایش رضایتمندی مردم باشد، چراکه موفقیت مأموریت اربعین تنها با رضایت زائران معنا پیدا می‌کند.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به افزایش سفر زائران ایرانی به عتبات عالیات در ایام ماه محرم، خواستار تحلیل دقیق آمارهای تردد زائران شد و گفت: بررسی این آمارها می‌تواند در برنامه‌ریزی بهتر و پیش‌بینی دقیق‌تر حجم تردد زائران در ایام اربعین مؤثر باشد.

سردار رادان با تأکید بر نقش پلیس‌های تخصصی در مأموریت اربعین تصریح کرد: تمامی رده‌های انتظامی باید متناسب با مأموریت‌های ذاتی خود در خدمت‌رسانی به زائران نقش‌آفرینی کنند و این مأموریت، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌های انتظامی است.

وی بر استمرار هماهنگی با مسئولان کشور عراق برای تسهیل تردد زائران، به‌ویژه بهره‌برداری کامل از سامانه سجاد تأکید کرد و گفت: راه‌اندازی کامل این سامانه نقش مؤثری در کاهش زمان انتظار و تسریع عبور زائران از مرزها خواهد داشت.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین بر آمادگی کامل پلیس در برابر تمامی شرایط و سناریوهای احتمالی اعم از تقویت ایمنی مسیرهای تردد، کاهش تصادفات، مدیریت هوشمند ترافیک، ارتقای خدمات مرزی و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی تأکید کرد.

سردار رادان اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و به‌موقع به زائران را از دیگر اولویت‌های مأموریت اربعین دانست و اظهار کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، آموزش‌های لازم و هشدارهای مورد نیاز را برای افزایش آگاهی زائران و تسهیل سفر آنان ارائه کند.

وی در پایان با تأکید بر تکریم زائران و همچنین حفظ کرامت آنان خاطرنشان کرد: همه فرماندهان باید با مدیریت جهادی، همدلی و خدمت صادقانه، شرایطی فراهم کنند تا زائران با خاطره‌ای خوش از خدمات پلیس، این سفر معنوی را به پایان برسانند.