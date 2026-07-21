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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

کاهش ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت آمریکا

کاهش ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت آمریکا

داده‌های وزارت انرژی آمریکا نشان داد که ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت این کشور با افت بیش از ۵ میلیون بشکه کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های وزارت انرژی آمریکا نشان داد که ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت این کشور هفته گذشته با حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کاهش، به ۳۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین حجم از مارس ۱۹۸۳ تاکنون است.

کاهش ذخیره‌سازی‌ها به دلیل توافق آمریکا برای برداشت ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی است.

ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت آمریکا از زمان آغاز جنگ این کشور و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پایان فوریه تا ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر) ۱۰۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

مجموع ذخیره‌سازی‌های آمریکا، شامل ذخیره‌سازی‌های تجاری و راهبردی، تا دهم ژوئیه (۱۹ تیر) با ۱۲۹ میلیون بشکه کاهش، به ۷۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین حجم از سال ۱۹۸۴ تاکنون است.

کد مطلب 6894798
طیبه بیات

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