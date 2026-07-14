به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد که ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت خام این کشور در هفته منتهی به دهم ژوئیه (۱۹ تیر) با حدود ۳ میلیون بشکه کاهش، به ۳۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از آوریل ۱۹۸۳ تاکنون است.

کاهش ذخیره‌سازی‌ها به دلیل توافق آمریکا برای برداشت ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی است.

براساس داده‌های این وزارتخانه، ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت این کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پایان فوریه ۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

مجموع ذخیره‌سازی‌های نفت آمریکا، شامل ذخیره‌سازی‌ها تجاری و راهبردی، تا سوم ژوئیه (۱۲ تیر) با ۱۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کاهش، به ۷۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۴ تاکنون است.