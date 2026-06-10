به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز سه‌شنبه (۱۹ خرداد) در گزارش ماهانه خود درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی اعلام کرد که ذخیره‌سازی‌های نفت در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به پایین‌ترین حجم خود از سال ۲۰۰۳ رسیده و به دلیل کاهش تولید نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این ذخیره‌سازی‌ها با سرعت بی‌سابقه‌ای رو به کاهش است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد: با فرض اینکه تردد از تنگه هرمز تا اوایل سال ۲۰۲۷ به حجم پیش از آغاز درگیری‌ها بازنگردد، کل ذخیره‌سازی‌های نفت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) تا ماه دسامبر به کمتر از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه می‌رسد.

این نهاد انرژی همچنین اعلام کرد که ذخیره‌سازی‌های نفت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) به پایین‌ترین حد از زمان آغاز ثبت ازسوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۰۳ رسیده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد که کاهش سریع ذخیره‌سازی‌ها که برای جبران کمبود تولید روزانه ۱۱ میلیون بشکه‌ای نفت خاورمیانه ضروری است، زمینه را برای افزایش شدید قیمت نفت در ماه‌های آینده فراهم می‌کند.

گزارش‌های تازه مبنی بر احتمال رفع اختلال تردد از تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی ۲۰ درصد از محموله‌های نفتی جهان، در هفته‌های اخیر بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد: تا زمان نگارش این مطلب، اختلال در تردد از تنگه هرمز همچنان پابرجا بوده و بیشتر تولید نفت این منطقه همچنان متوقف و ذخیره‌سازی‌های نفت جهان برای تأمین تقاضا همچنان رو به کاهش است.

این نهاد انرژی آمریکا همچنین پیش‌بینی کرد که میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ماه‌های ژوئن و ژوئیه در بازار نقدی تک‌محموله به حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه می‌رسد که بسیار بالاتر از قیمت ۹۱ دلار و ۶۰ سنت ثبت‌شده در معامله‌های روز سه‌شنبه (۱۹ خرداد) است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا با اشاره به کاهش ذخیره‌سازی‌های نفت جهان، پیش‌بینی کرد که قیمت نفت تا زمان عادی‌شدن جریان جهانی و پرشدن مخازن ذخیره‌سازی همچنان در سطوح بالا معامله شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد که قیمت‌های بالای نفت، کاهش عرضه سوخت و ابتکارهای دولتی برای صرفه‌جویی در مصرف نفت سبب خواهد شد که تقاضای جهانی در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) برای نخستین بار از زمان افت تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.

این نهاد انرژی اکنون پیش‌بینی می‌کند که تقاضای روزانه در سال جاری میلادی با افت یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه‌ای همراه باشد که این رقم با پیش‌بینی پیشین مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای تقاضا در تضاد است.