به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، داده‌های وزارت انرژی آمریکا روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) نشان داد که این کشور هفته گذشته ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی برداشت کرده و سطح این ذخیره‌سازی‌ها به حدود ۳۷۴ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین مقدار از ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون است.

در پی افزایش قیمت‌ها به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از سه ماه پیش تاکنون، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، با هدف توافق ۳۲ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی برای آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت به‌منظور آرام کردن بازار، ۱۷۲ میلیون بشکه از این ذخیره‌سازی‌ها برداشت می‌کند.

وزارت انرژی آمریکا در ماه آوریل حدود ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام شیرین و ترش از ۴ مخزن ذخیره‌سازی مختلف این کشور در امتداد سواحل تگزاس و لوئیزیانا برداشت کرد.

بر اساس داده‌های وزارت انرژی آمریکا، حدود ۵۳ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه که بیشترین مقدار در سال جاری است، هفته گذشته برداشت شد.

در همین حال، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، روز دوشنبه با اشاره به جنگ علیه ایران و اختلال تردد از تنگه هرمز، گذرگاه روزانه حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی نفت، گفت که ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت جهان به‌سرعت رو به پایان است و تنها چند هفته دیگر باقی مانده است.

آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش ماهانه خود درباره بازار نفت با اشاره به افت بی‌سابقه ذخیره‌سازی‌های نفت جهان در ماه‌های مارس و آوریل، اعلام کرد که سطح ذخیره‌سازی‌ها در دو ماه یادشده ۲۴۶ میلیون بشکه کاهش یافته است.