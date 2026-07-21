سند تحول دفاتر ازدواج و طلاق در دستور کار سازمان ثبت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز سه شنبه مورخ ۳۰ تیرماه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق عنوان کرد: دفاتر ازدواج و طلاق ظرفیت بالقوه و بسیار خوبی هستند که باید تلاش کرد از این ظرفیت در بحث خدمات قضایی خانواده با میانجیگری، داوری، صلح و سازش زوجین و ارجاع به شورای حل اختلاف استفاده کرد.

وی افزود: در این راستا باید سند تحول در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق با تایید رئیس قوه قضاییه را دستور کار قرار دهیم تا با عملیاتی شدن این امر دفاتر ازدواج و طلاق نقش موثری درافزایش ازدواج و کاهش طلاق ایفا کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: تشکیل تیم تخصصی پژوهشی و تعامل با پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند اقدامات موثری در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق را رقم بزند.

تغییر نام دفاتر ازدواج و طلاق به دفاتر اسناد رسمی خانواده که پیش‌تر مطرح شده بود در این نشست به لحاظ حقوقی و صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.