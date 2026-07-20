به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه دادگستری کل استان قم و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه با تأکید بر جایگاه رفیع قضاوت در نظام اسلامی اظهار کرد: دستگاه قضایی باید در تراز انقلاب اسلامی باشد و قاضی باید فقط رضایت خدا را در نظر بگیرد و قانون را مقابل چشمانش قرار دهد و در اجرای حق و عدالت، ثابت‌قدم، محکم و استوار عمل کند.

وی همچنین، از حضور پرشور همکاران دستگاه قضایی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد و آن را نشان‌دهنده روحیه انقلابی و ولایتمداری عمیق مجموعه قضایی کشور دانست.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت عمل به فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، تصریح کرد: پیام هفتم تیر معظم‌له باید سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی قرار گیرد و همه مسئولان و کارکنان دستگاه قضا در مسیر تحقق اهداف و رهنمودهای مطرح‌شده در این پیام گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به رسالت خطیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه مسئول برخورد با فساد است؛ ازاین‌رو، پیش از هر چیز باید خود از درون سالم باشد. سلامت، پاکدستی و صیانت از سرمایه انسانی، از مهم‌ترین شروط خدمت در دستگاه قضایی است و حفظ این سرمایه ارزشمند، ضامن اعتماد عمومی و تحقق عدالت خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با تاکید مضاعف بر اینکه پیام مهم رهبر انقلاب در هفتم تیرماه باید سرلوحه فعالیت قضات دستگاه قضایی قرار گیرد، استقلال، تقوا و قانون‌مداری را از مهم‌ترین ویژگی‌های قاضی تراز انقلاب عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان قم نیز در این مراسم با تشکر از حضور رئیس دیوان عالی کشور در دادگستری قم، با اعلام کسب رتبه نخست کشور توسط دادگستری استان قم در میان ۳۱ استان، گفت: بر اساس اعلام معاونت راهبردی قوه قضاییه و بر اساس محتوای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، دادگستری کل استان قم موفق شد با شاخص‌هایی همچون عملکرد بر پایه ورودی، عملکرد بر پایه شعب فعال، کاهش پرونده‌های مسن، اتقان آرای با ۸۴ درصد (بالاتر از میانگین کشوری)، صلح و سازش با ۶۲ درصد و کاهش میانگین زمان رسیدگی به ۴۹ روز، این رتبه ارزشمند را کسب کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به برگزاری بیش از ۲۷ جلسه تخصصی نقد و تحلیل آرای قضایی و برگزاری بیش از ۱۰۰۰ دادگاه علنی برخط (الکترونیک) در استان، تصریح کرد: این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی همه قضات و کارکنان اداری و همچنین مدیریت کارآمد در مجموعه دادگستری استان است و ان‌شاءالله با تداوم این مسیر، قم را به الگویی ملی در عدالت قضایی تبدیل خواهیم کرد.

گفتنی است، این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، علی بسطامی رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و اعضای شورای برنامه‌ریزی عدلیهٔ قم برگزار شد.