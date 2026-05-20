به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازجهاددانشگاهی هنر، وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی امین مختاری رییس جهاد دانشگاهی هنر را به عنوان دبیر سومین رویداد ملی المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران «جهش‌کاپ» منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم انتصاب آمده است: «نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه فرهنگی و تجربه برگزاری دو دوره المپیک بازی‌های فکری، به موجب این حکم به عنوان «دبیر سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» تعیین می‌شوید.

انتظار می‌رود با ارائه راهکارهای مناسب نسبت به افزایش مشارکت دانشجویان سراسر کشور در این المپیک اهتمام داشته و دانشگاه‌های بیشتری در سومین المپیک بازی‌ها حضور داشته باشند.»

امین مختاری رییس جهاد دانشگاهی واحد هنر، فارغ‌التحصیل کارشناسی سینما از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه تهران است. از فعالیت‌های اجرایی وی می‌توان به دبیری بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، کمیته هنری بخش دانشگاهی دومین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، چندین دوره جشنواره‌های پوشاک نقش‌تن‌پوش و دیبا، کمیته هنری دومین جشنواره بین‌المللی عکاسی نگاه آبی، رویداد دانشجویی چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی، رویداد بین‌الملل یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی امید، دبیر قاره آسیا جشنواره فیلم iesff اسپانیا و دبیر دانشجویی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز ایران اشاره کرد.

دو دوره پیشین این رویداد نیز به میزبانی جهاددانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری در دی‌ماه ۱۴۰۳ و دی‌ماه ۱۴۰۴ در چندین بخش طراحی بازی از جمله بازی رومیزی، اتاق معما، بازی دیجیتال و بازی آموزشی و همچنین لیگ‌های رقابتی متنوعی برگزار شد.

رویداد ملی سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با مشارکت جهاددانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری در زمستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.