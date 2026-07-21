کشف ۷ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۱۰۵ نفر در شهرستان رامسر 

سرهنگ مصطفی بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف مقابله با عرضه و توزیع مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان با هماهنگی دستگاه قضایی و در چند مرحله، از اماکن و منازل مورد نظر بازدید و بازرسی کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این عملیات، ۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و ۵۸ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر و ۴۷ نفر از معتادان متجاهر نیز دستگیر شدند.

وی بیان داشت: این عملیات با هدف مقابله با قاچاق، عرضه و توزیع مواد مخدر، جمع‌آوری معتادان متجاهر و ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی رامسر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، اظهار کرد: مبارزه با قاچاقچیان و عوامل تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر از اولویت‌های اصلی پلیس است.

وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی، برخورد قاطع و قانونی با عوامل تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با تهیه و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق تماس با پلیس اطلاع دهند.