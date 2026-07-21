لزوم رفع ابهامات اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع

به گزارش خبرنگار مهر، علی دشتگرد ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با اشاره به اینکه هرچند آغاز رسمی این طرح از سال گذشته بوده است، گفت: اجرای عملی این طرح از حدود یک ماه گذشته آغاز شده و با توجه به اینکه قاینات دومین شهرستان استان از نظر جمعیت است و جمعیت از شاخص‌های تعیین شهرهای پایلوت محسوب می‌شود، این شهرستان به عنوان یکی از شهرهای پایلوت اجرای طرح انتخاب شده است.

وی تصریح کرد: هنوز ابهاماتی در روند اجرای این طرح وجود دارد که باید برطرف شود؛ از جمله نحوه اجرای آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی، در حالی که ۴۳ درصد بیمه‌شدگان شهرستان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

دشتگرد با اشاره به کمبود پزشک عمومی در قاین، افزود: با جمعیت ۵۷ هزار و ۵۰۰ نفری شهر قاین، به ۱۹ تیم شامل پزشک عمومی، مراقب سلامت و مراقب مامایی نیاز داریم. این در حالی است که تعداد پزشکان عمومی شهر با اضافه شدن نیروهای جدید به ۱۲ نفر رسیده و آمادگی همکاری با پزشکان سایر نقاط استان نیز وجود دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاینات گفت: هفته گذشته ابلاغ شش پزشک عمومی برای این شهرستان صادر شد و در زمینه مراقبان سلامت و مامایی نیز کمبودی وجود ندارد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی هم در این جلسه اظهار کرد: در شهرستان قاینات تاکنون حدود ۱۰۹ میلیارد تومان از سوی بیمه سلامت در راستای اجرای این طرح در بخش دانشگاهی و خصوصی پرداخت شده است.

دکتر علی اربابی با بیان اینکه پزشک خانواده، وکیل درمان خانواده است، تصریح کرد: مطالبه‌گری برای اجرای مطلوب این طرح اهمیت زیادی دارد و خبرنگاران می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.

وی وجود برخی ابهامات و همچنین محرومیت‌های منطقه را از عوامل مؤثر بر روند اجرای پایلوت این طرح در قاینات دانست.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: جمعیت شهرستان قاینات حدود ۱۳۰ هزار نفر است که از این تعداد، ۵۵ هزار نفر در روستاها و ۵۷ هزار نفر در شهر قاین سکونت دارند و برای پوشش این جمعیت به ۱۹ پزشک عمومی نیاز است.

اربابی یادآور شد: ۵۰ درصد بیمه‌شدگان شهر قاین تحت پوشش بیمه سلامت هستند و با اجرای طرح پزشک خانواده، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تا اول دی‌ماه سال گذشته و مطالبات بخش خصوصی تا پایان اسفندماه همان سال از سوی بیمه سلامت پرداخت شده است.