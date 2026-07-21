به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری پیش از ظهر سهشنبه در دیدار با خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان قزوین، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و شهدای اخیر، اظهار کرد: امروز کشور در مقطع بسیار حساس و سرنوشتسازی قرار دارد و آنچه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «پیچ تاریخی» یاد میکنند، بهخوبی در حوادث و تحولات امروز قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه حضور، بصیرت و مقاومت مردم سرمایه اصلی کشور است، افزود: امیدواریم به برکت این حضور حماسی، خداوند بهترین تقدیرات را برای ملت مؤمن ایران رقم بزند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به جایگاه رسانهها تصریح کرد: اصحاب رسانه قشری بسیار اثرگذار هستند و در این شرایط حساس، مسئولیت آنان چند برابر شده است. فعالیت رسانهای مصداق جهاد فرهنگی است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کردهاند، این عرصه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه فرهنگ اولویت نخست کشور است، گفت: اگر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را بررسی کنیم، در نهایت به مسائل فرهنگی میرسیم و اصلاح امور بدون توجه به فرهنگ امکانپذیر نیست.
آیتالله مظفری ادامه داد: سیاست نیز باید ذیل فرهنگ و دین تعریف شود و همانگونه که شهید مدرس فرمود «سیاست ما عین دیانت ماست»، نگاه دینی باید در همه عرصهها از جمله سیاست حاکم باشد.
قزوین جزو استانهای کمنظیر کشور است
وی با اشاره به ظرفیتهای استان قزوین خاطرنشان کرد: قزوین از نظر ظرفیتهای انسانی، طبیعی و فرهنگی جزو استانهای کمنظیر کشور است و اگر از این ظرفیتها بهدرستی استفاده شود، وضعیت استان بسیار بهتر از شرایط کنونی خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تقدیر از توجه خبرگزاری مهر به موضوعات فرهنگی، نماز جمعه و توسعه استان، اظهار کرد: فعال کردن ظرفیتهای مردمی، معرفی چهرههای جدید و شکستن حلقههای بسته کارشناسی، رویکردی ارزشمند است که باید تقویت شود.
توجه خبرگزاری مهر قزوین به نماز جمعه اقدامی مؤثر در تقویت انسجام اجتماعی است
وی نماز جمعه را «قلب فرهنگی شهر» توصیف کرد و افزود: توجه خبرگزاری مهر به این پایگاه مهم فرهنگی و انعکاس برنامهها و مطالبات مردمی، اقدامی مؤثر در تقویت انسجام اجتماعی است.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به تجمعهای شبانه مردم در شهرهای مختلف استان اشاره کرد و گفت: شاید این حضور برای ما عادی شده باشد، اما از نگاه ناظران بیرونی، این میزان حساسیت، حضور و همراهی مردم با مسائل کشور، پدیدهای کمنظیر است که موجب شگفتی دوست و دشمن شده است. این حضور مردمی سرمایهای ارزشمند برای کشور و نشانه آگاهی و بصیرت ملت ایران است.
آیتالله مظفری با اشاره به تجمعهای شبانه مردم در شهرهای مختلف استان گفت: این رشد و بلوغ فکری، سیاسی و فرهنگی مردم که در این اجتماعات جلوهگر شده، پدیدهای ارزشمند است و شاید دیگران بیش از خود ما به اهمیت آن پی ببرند.
وی افزود: این حضورهای مردمی در تصمیمسازی و سیاستگذاری مسئولان اثرگذار است و تقویت، انعکاس و پرداخت رسانهای به این اجتماعات، مصداق جهاد فرهنگی به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تأکید بر ضرورت کادرسازی در بخشهای مختلف اظهار کرد: کشور در عرصههای گوناگون به تربیت نیروهای توانمند نیاز دارد و این موضوع باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. ما نیز در حوزه مسئولیت خود این مسئله را با جدیت دنبال میکنیم.
وحدت و همدلی از مهمترین عوامل تداوم انقلاب اسلامی است
وی وحدت و همدلی را از مهمترین عوامل تداوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: این موضوع یک توصیه صریح قرآنی است و امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و دیگر بزرگان نظام همواره بر آن تأکید داشتهاند. اصحاب رسانه نیز باید پیامآور وحدت باشند و از هرگونه اختلافافکنی که گناهی بزرگ و آسیبزننده به منافع ملی است، پرهیز کنند.
آیتالله مظفری با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی خبرنگاران، خواستار توجه بیشتر مدیران به رسانهها شد و افزود: رسانهها تنها برای انتشار اخبار دستگاهها نیستند، بلکه وظیفه پیگیری مطالبات مردم را نیز بر عهده دارند و مسئولان باید در این مسیر با خبرنگاران همکاری بیشتری داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین همچنین آموزش و پرورش را از دغدغههای مهم خود عنوان کرد و گفت: دانشآموزان امروز، مدیران آینده کشور هستند و هر اقدامی برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس، آثار خود را در سالهای آینده نشان خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای بهبود وضعیت زیرساختهای سازمان تبلیغات اسلامی استان خبر داد و افزود: این موضوع را با مسئولان مربوطه مطرح کردهایم و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، مشکلات موجود برطرف شود.
آیتالله مظفری در پایان با حمایت از اجرای برنامههای فرهنگی از جمله «شبی با مسجد» گفت: این برنامهها بهویژه برای جذب نسل جوان و افرادی که ارتباط کمتری با فضای مسجد دارند، بسیار مؤثر است و باید زمینه اجرای گستردهتر آن در مساجد استان فراهم شود.
آیتالله مظفری با اشاره به ظرفیت بالای دانشآموزان در حوزه تربیتی گفت: نوجوانان و دانشآموزان به دلیل روحیه پذیرش و اثرپذیری، ظرفیت بیشتری برای هدایت و رشد دارند و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.
وی با استناد به روایتی از امام باقر(ع) افزود: آن حضرت مبلغی را برای تبلیغ به بصره اعزام کردند و پس از بازگشت، بر توجه ویژه به نوجوانان تأکید کردند، چرا که آنان آمادگی بیشتری برای پذیرش خیر و ارزشهای الهی دارند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اعتکاف دانشآموزی را یکی از دستاوردهای ارزشمند فرهنگی انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز حضور بیش از یک میلیون نفر، عمدتاً از نسل جوان، در مراسم اعتکاف نشاندهنده ظرفیت عظیم فرهنگی کشور است و باید در طول سال نیز برنامههای مشابهی مانند «شبی با مسجد» برای ارتباط بیشتر نوجوانان با مسجد طراحی و اجرا شود.
وی با تأکید بر نقش محوری مساجد در تربیت نسل جوان اظهار کرد: احیا و تقویت مساجد از دغدغههای جدی ماست و تلاش داریم با فعالسازی چند مسجد به عنوان الگو، زمینه رونق سایر مساجد نیز فراهم شود. انقلاب اسلامی از مسجد آغاز شد، دفاع مقدس با محوریت مسجد شکل گرفت و در ادامه نیز مسجد باید جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کند.
آیتالله مظفری افزود: خوشبختانه در ماههای اخیر و همزمان با برگزاری تجمعهای شبانه مردمی، بسیاری از مساجدی که فعالیت کمتری داشتند دوباره فعال شدند و این تحول باید حفظ و تقویت شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئولیت سنگین اصحاب رسانه گفت: بر اساس آموزههای دینی، نهتنها اعمال بلکه سخنان انسان نیز در پیشگاه الهی ثبت و ضبط میشود و روزی آثار و نتایج آن به انسان نشان داده خواهد شد.
رضایت الهی باید محور همه فعالیتها باشد
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تصریح کرد: خبرنگاران، نویسندگان، ائمه جمعه و همه کسانی که با قلم و بیان با مردم سخن میگویند باید بدانند هر کلمه میتواند در مسیر اصلاح یا تخریب جامعه اثرگذار باشد و مسئولیت این آثار در پیشگاه خداوند بر عهده گوینده و نویسنده است.
وی با بیان اینکه رضایت الهی باید محور همه فعالیتها باشد، خاطرنشان کرد: اگر انسان رضایت خداوند را ملاک عمل خود قرار دهد، خداوند نیز محبت او را در دل مردم قرار خواهد داد؛ حتی اگر در مقاطعی برخی از اقدامات او با نارضایتیهایی همراه باشد.
آیتالله مظفری در پایان ابراز امیدواری کرد: همه مسئولان، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه با توسل به حضرت ولیعصر(عج) و اخلاص در عمل، بتوانند در مسیر رضایت الهی و خدمت به مردم گام بردارند.
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