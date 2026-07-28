مقاومت ملت، نظام اسلامی را از پیچ تاریخی حساس عبور خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین مظفری با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی دوم، سوم و فتنه دیماه اظهار کرد: شهدا زندهاند و نزد پروردگار خود روزی میخورند و اگرچه ما حقیقت این حیات را درک نمیکنیم، اما ارواح مطهر آنان ناظر بر اعمال و مجاهدتهای مردم هستند.
امام جمعه قزوین افزود: شهدایی که در یک سال گذشته در راه دفاع از نظام اسلامی به شهادت رسیدند، بهویژه شهدایی که در همین مقتلالشهدا آسمانی شدند، قطعاً نسبت به کسانی که یاد و نام آنان را زنده نگه داشتهاند، نظر لطف و عنایت دارند.
وی با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه طی ماههای گذشته تصریح کرد: نزدیک به پنج ماه است که مردم مؤمن و انقلابی در میدان حضور دارند و عرصه مجاهدت را ترک نکردهاند و بدون تردید خداوند متعال به این استقامت برکت خواهد داد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با بیان اینکه کشور در مقطع حساسی قرار دارد، خاطرنشان کرد: امروز در یک پیچ تاریخی بسیار حساس قرار گرفتهایم و این مجاهدتها و حضور آگاهانه مردم کمک میکند نظام اسلامی با سلامت و عافیت از این مرحله عبور کند.
وی ادامه داد: دشمنانی که خود را قدرت برتر جهان میدانستند، امروز در برابر صبر، استقامت و تابآوری ملت ایران دچار ناتوانی شدهاند و این ایستادگی، معادلات آنان را برهم زده است.
آیتالله مظفری با استناد به روایات درباره جایگاه مردم ایران گفت: در روایات اهلبیت (ع) بشارت داده شده است که مردم ایران زمینهساز تحقق وعدههای الهی و ظهور حضرت ولیعصر (عج) خواهند بود.
وی اظهار امیدواری کرد: خداوند به همه ما توفیق دهد تا ظهور حضرت صاحبالزمان (عج) را درک کنیم، در رکاب آن حضرت برای دفاع از حق و مقابله با دشمنان خدا حضور داشته باشیم و تا آخرین نفس در مسیر ولایت و انقلاب اسلامی ثابتقدم بمانیم.
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