به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین مظفری در هفتمین جلسه ستاد پشتیبانی جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده استان قزوین، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: امیدواریم همه ما توفیق نوکری و سوگواری سیدالشهدا (ع) را داشته باشیم.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی، به ویژه شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، افزود: با تدبیر و راهبری مقام معظم رهبری، همراهی مردم، دلاوری نیروهای مسلح و تلاش‌های بی‌وقفه تیم دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران به پیروزی در برابر دشمن جنایتکار دست یافت.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به تفاهمی که در آستانه امضا قرار دارد، تصریح کرد: با وجود نقدهایی که ممکن است نسبت به این تفاهم مطرح شود، این اتفاق در مجموع یک پیروزی برای نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وی نارضایتی رژیم صهیونیستی از این تفاهم را نشانه‌ای از موفقیت ایران دانست و گفت: دشمن به هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود دست نیافت و در برابر اقتدار جمهوری اسلامی و ایستادگی مردم ایران ناچار به پذیرش این تفاهم شده است.

آیت‌الله مظفری با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر دشمن خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم دشمن ذره‌ای قابل اعتماد نیست و حتی در صورت امضای تفاهم نیز نباید احساس آرامش و غفلت کنیم، زیرا این تفاهم به معنای پایان تقابل با دشمن نیست.

وی افزود: ملت ایران همچنان بر آرمان‌های خود پایبند است و مسیر مقابله با جبهه استکبار تا تحقق اهداف انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.

امام جمعه قزوین با اشاره به شرایط منطقه تصریح کرد: نباید فعالیت ستاد پشتیبانی جنگ را پایان‌یافته تلقی کنیم، زیرا احتمال بروز درگیری نظامی همچنان وجود دارد و لازم است این ستاد با همان قوت و انسجام به فعالیت خود ادامه دهد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی برای تشییع پیکر مطهر «امام شهید» و اعضای خانواده وی، گفت: همه دستگاه‌ها و مردم باید برای برگزاری باشکوه این مراسم پای کار باشند و ستاد پشتیبانی جنگ نیز مأموریت جمع‌آوری اعانات و کمک‌های مردمی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد را بر عهده خواهد داشت.تیترهای جایگزین:



