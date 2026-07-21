واحد ۳۵۰ مگاواتی نیروگاه تبریز در اوج مصرف برق به مدار بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد دوم نیروگاه حرارتی تبریز با ظرفیت ۳۵۰ مگاوات پس از خروج از مدار به دلیل حریق و آسیب‌دیدگی ترانسفورماتور اصلی، با تکمیل عملیات جایگزینی ترانس، انجام تست‌های فنی و رفع محدودیت‌های عملیاتی، دوباره به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

مصطفی رجبی‌مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: این واحد به دنبال وقوع حادثه و آسیب‌دیدگی ترانسفورماتور اصلی از مدار تولید خارج شده و فعالیت آن به طور موقت متوقف مانده بود، اما گروه‌های عملیاتی و تعمیراتی بلافاصله پس از مهار حریق در محل مستقر شدند و اقدامات لازم را برای جایگزینی ترانس آسیب‌دیده، کاهش مدت محدودیت و تسریع در بازگشت واحد به مدار آغاز کردند.

رجبی‌مشهدی افزود: با پایان عملیات تعمیر و آماده‌سازی ترانسفورماتور اصلی جایگزین، واحد شماره ۲ نیروگاه تبریز بار دیگر به شبکه سراسری متصل شد و تولید برق خود را از سر گرفت. به گفته وی، بازگشت این واحد در شرایط اوج مصرف، نقش مؤثری در تقویت ظرفیت تولید و ارتقای پایداری شبکه برق کشور دارد.

همزمان، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی نیز جزئیات فنی بازگشت این واحد را تشریح کرد و گفت: در پی خروج ترانس یکی از فازهای ۲۰ به ۲۳۰ کیلوولت خروجی نیروگاه حرارتی تبریز از مدار، عملیات فشرده تعمیرات و جابه‌جایی این تجهیز با بسیج کامل امکانات و نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت.

مسعود مرادی اظهار کرد: ترانس اصلی این واحد با وزن تقریبی ۱۱۰ تن پس از جابه‌جایی و انجام کامل تست‌های فنی، با موفقیت تحت تانسیون قرار گرفت و در مدار بهره‌برداری قرار گرفت. وی ادامه داد: همزمان با این عملیات، واحد دوم نیروگاه تبریز در بخش بویلر و چک‌والو BCP نیز با محدودیت‌هایی مواجه بود که این موارد نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد.

به گفته مرادی، این اقدامات برای نخستین بار در ۴۵ سال سابقه نیروگاه تبریز با روش‌های مهندسی دمونتاژ و پس از رفع اختلاف فشار انجام شد و در نهایت، با رفع کامل محدودیت‌ها و آماده‌سازی شرایط بهره‌برداری، واحد دوم نیروگاه حرارتی تبریز با توان بالاتر وارد مدار شد.

نیروگاه حرارتی تبریز دارای دو واحد ۳۵۰ مگاواتی است و با مجموع ظرفیت ۷۰۰ مگاوات، از مراکز مهم تولید برق کشور به شمار می‌رود و در تأمین برق منطقه و پایداری شبکه سراسری نقش مهمی ایفا می‌کند.