سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آزادراه قزوین-کرج، به‌ویژه در محدوده کنارگذر، در برخی مقاطع شاهد ترافیک سنگین و توقف حرکت هستیم.

وی افزود: در آزادراه قزوین-رشت نیز در محدوده تونل‌ها پس‌زدگی بار ترافیکی به طول چند کیلومتر ایجاد شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به احتمال افزایش ترافیک در ساعات آینده، از رانندگان خواست برای فرار از ترافیک وارد جاده قدیم نشوند.

تقی‌خانی تصریح کرد: جاده‌های قدیم که به موازات آزادراه‌ها قرار دارند، در برخی مقاطع دوطرفه و کم‌عرض هستند و سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ در این محورها می‌تواند حوادث مرگبار و جبران‌ناپذیری رقم بزند.

وی از رانندگان خواست با صبر و حوصله رانندگی کرده و برای زودتر رسیدن، ایمنی خود و دیگر مسافران را به خطر نیندازند.

رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین با هشدار نسبت به توقف خودروها در حاشیه آزادراه‌ها گفت: توقف برای صرف صبحانه یا استراحت‌های کوتاه در حاشیه آزادراه‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع نگران‌کننده است؛ بنابراین رانندگان باید از توقف در حاشیه آزادراه‌ها به‌طور جدی خودداری کنند.

تقی‌خانی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس راه همچنان در محورهای مواصلاتی استان در خدمت مسافران هستند و تلاش می‌کنند سفری ایمن برای هموطنان رقم بخورد.