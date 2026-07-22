بهبود زندگی کودکان لوپوس در جلسات مجازی درمانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک برنامه درمانی مجازی از دانشگاه ایالتی میشیگان علائم سلامت روان افسردگی و اضطراب را برای کودکان مبتلا به اختلال خودایمنی لوپوس کاهش داد.

برنامه درمانی، رویکرد درمانی و آموزشی برای لوپوس شروع دوران کودکی یا TEACH نامیده می شود. این برنامه از درمان شناختی رفتاری و مدیتیشن ذهن آگاهی برای بهبود علائم استفاده می کند.

لوپوس می تواند یک بیماری پیچیده و ناتوان کننده به خصوص برای کودکان باشد. علاوه بر علائم فیزیکی مانند خستگی و درد، لوپوس می تواند منجر به علائم سلامت روان مانند افسردگی و اضطراب شود.

کودکان می توانند این بیماری را شدیدتر تجربه کنند و ابزارهای مقابله ای ندارند. هدف TEACH کمک به آنها برای یادگیری مدیریت علائم است.

شرکت‌کنندگان جلسات هفتگی از راه دور را با ارائه‌دهنده مراقبت‌های رفتاری می‌گذرانند. آنها تکنیک هایی مانند راهبردهای آرام سازی و مدیریت استرس را یاد می گیرند. این برنامه برای تکمیل یک رژیم پزشکی در نظر گرفته شده است، نه جایگزینی برای آن.

این برنامه نشان داد کودکانی که برنامه TEACH را پشت سر گذاشتند تنها در شش جلسه هفتگی علائم افسردگی و اضطراب شان بهبود یافت. نمرات درد به طور قابل توجهی بهبود نیافت، اما علائم مربوط به سلامت روان بهبود یافت.

TEACH توسط «ناتوشیا کانینگهام»، دانشیار و روانشناس کودکان در کالج پزشکی انسانی دانشگاه ایالتی میشیگان ایجاد شده است.

کانینگهام در یک بیانیه خبری توضیح داد: «چالش‌های مرتبط با سلامت روان می‌تواند پیچیده باشد و بسیاری از کودکان مبتلا به لوپوس از گروه‌های به حاشیه رانده شده هستند. علیرغم نیاز، آنها لزوما شناسایی نمی شوند و به مراقبت های بهداشتی رفتاری دسترسی ندارند.»

یکی از محققین فعلی TEACH خود یکی از شرکت کنندگان سابق این برنامه است. ایزابلا کولیندرز در سن ۱۶ سالگی به لوپوس مبتلا شد و در آزمایشات اولیه TEACH شرکت کرد.

کولیندرز در یک بیانیه خبری توضیح داد: «من به گونه ای احساس حمایت، درک و امنیت می کردم که قبلاً هرگز در یک محیط پزشکی تجربه نکرده بودم. در طول آن شش هفته از جلسات درمان شناختی رفتاری از راه دور، یک مجموعه مهارت عملی را یاد گرفتم که به من کمک کرد خستگی، درد و بار ذهنی سنگین و مه مغزی که اغلب با لوپوس همراه است را مدیریت کنم.»

او گفت: «من به تدریج خواب بهتر، بهتر فکر کردن و کنترل بیشتر سلامتی خود را داشتم، به خصوص زمانی که یاد گرفتم افکار مزاحم و غیر مفید را به چالش بکشم. TEACH واقعاً به من کمک کرد تا دوباره شبیه خودم باشم.»

درمان‌های فعلی لوپوس بر علائم فیزیکی بیماری متمرکز است، بنابراین طرفداران TEACH می‌گویند که این برنامه برای کمک به جنبه‌های احساسی مورد نیاز است.

کانینگهام گفت: «علاوه بر کمک به کودکان در مدیریت علائم لوپوس، TEACH به والدین کمک می کند تا راهبردهای مدیریتی را نیز بیاموزند.»