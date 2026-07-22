قرآنی که از سکون طاقچه به بازی رومیزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن همواره یکی از محورهای مهم در نگاه و سخنان رهبر شهید انقلاب بوده است؛ تأکید بر انس با آیات الهی، تلاوت روزانه و تلاش برای جاری شدن مفاهیم قرآن در زندگی، از جمله موضوعاتی بود که بارها در دیدارها و سخنان ایشان مورد اشاره قرار گرفت. رهبر شهید، معتقد بودند قرآن، کتاب زندگی است؛ یعنی همان چیزی که باعث میشود دل انسان زنده و با نشاط بماند و از مسیر درست خارج نشود. علاقه رهبر شهید به قرآن در دیدار با قاریها و حافظان، همیشه مشخص بود. ایشان مدام به جوانها توصیه میکردند: «با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید» و حتی میفرمودند: «هر روز حتماً قرآن بخوانید، حتی اگر روزی فقط نیمصفحه یا یک صفحه باشد، اما هیچوقت آن را ترک نکنید.» در نگاه رهبر شهید، قرآن، راهنمایی برای زندگی و مواجهه انسان با موقعیتها و چالشهای مختلف به شمار میرفت. همین نگاه، اهمیت توجه به شیوههای انتقال مفاهیم قرآنی به نسلهای جدید را بیشتر میکند؛ چراکه یکی از دغدغههای مهم در حوزه آموزش معارف دینی، پیدا کردن زبان و قالبی است که بتواند مفاهیم عمیق قرآنی را برای کودکان و نوجوانان قابل فهم و ملموس کند.
در سالهای اخیر، صنایع فرهنگی، توانسته است مسیرهای تازهای را برای ارائه مفاهیم دینی فراهم کنند. بازیهای رومیزی یکی از این قالبها هستند که با داشتن فضای تعاملی و مشارکتی، میتوانند آموزش را از حالت یکسویه خارج کرده و مخاطب را در فرآیند یادگیری درگیر کنند. در همین راستا، بازی رومیزی «زندگی با آیهها» که توسط مرکز صنایع فرهنگی امید طراحی و تولید شده است؛ از محصولاتی است که تلاش میکند مفاهیم و پیامهای قرآن را در قالبی متناسب با دنیای کودکان و نوجوانان ارائه کند. این بازی با محوریت ارتباط میان آیات قرآن و موقعیتهای مختلف زندگی طراحی شده است؛ بهگونهای که بازیکنان در جریان بازی با چالشهایی روبهرو میشوند و باید میان موقعیتهای مطرحشده و آموزههای قرآنی ارتباط برقرار کنند. «زندگی با آیهها» نمونهای از تلاش برای استفاده از ظرفیت بازی بهعنوان یک ابزار فرهنگی و آموزشی است؛ ابزاری که میتواند مفاهیم قرآنی را از فضای صرفاً آموزشی خارج کرده و آنها را به تجربهای جمعی و نزدیک به زندگی روزمره کودکان و نوجوانان تبدیل کند.
آزمایشگاهی برای کشف کاربرد قرآن در چالشهای زندگی
ساختار بازی «زندگی با آیهها» بهگونهای طراحی شده است که بازیکن باید میان موقعیتهای مختلف زندگی و پیامهای قرآنی ارتباطی معنادار برقرار کند. روند بازی، بسیار ساده است: بازی از مجموعهای از کارتهای موقعیت و کارتهای توصیه قرآنی تشکیل شده است. در ابتدای هر مرحله، به هر بازیکن هفت کارت حاوی توصیههای قرآنی داده میشود که در واقع، ابزارهای فکری او برای مواجهه با چالشهای بازی هستند. در مرکز زمین نیز یک کارت موقعیت قرار میگیرد؛ سناریوهایی که دقیقاً نشاندهنده چالشهای واقعی کودکان و نوجوانان در محیط مدرسه یا خانه است. در این لحظه، بازیکن باید از میان هفت کارت در دست خود، مناسبترین و گرهگشاترین آیه را برای آن موقعیت خاص انتخاب کند.
جذابیت اصلی بازی در مرحله داوری است؛ داوری نه با یک فرد، بلکه با استفاده از خرد جمعی و رأیگیری همبازیها صورت میگیرد. هر بازیکن با استفاده از توکن قلب، پیوند درست و کاربردی یک آیه با موقعیت را تأیید میکند و با توکن نامربوط، از ورود تفاسیر نادرست جلوگیری میکند. «زندگی با آیهها» بیش از آنکه یک بازی سرگرمی باشد، یک آزمایشگاه کاربرد آیات است؛ بازی که در آن مخاطب نوجوان میآموزد قرآن، کتابی برای تمام فصول زندگی است و در میان چالشهای زندگی، بهترین راهنماست. این بازی تمرینی برای تدبر در قرآن است؛ تمرینی که به کودک یاد میدهد قرآن، پاسخی برای تمام لحظات سخت و آسان زندگی است.
قرآن در میانه زندگی؛ روایت بصری بازی «زندگی با آیهها»
در دنیای صنایع فرهنگی، گرافیک و تصویرسازی، ابزاری مهم برای انتقال پیام است. طراحی بصری بازی «زندگی با آیهها»، توانسته است بین معنویت و مدرنیته پیوند خوبی برقرار کند. استفاده از رنگهای زنده باعث شده تا موضوع تدبر در قرآن، برای کودک و نوجوان از حالت خشک و خستهکننده خارج شده و به تجربهای زنده تبدیل شود. هویت بصری جعبه بازی، ترکیبی از حس مدرن و ریشههای هنری ایرانی اسلامی است. روی جلد جعبه، نمادهای شهری و تاریخی مختلف از سراسر ایران، از حافظیه و تختجمشید گرفته تا برج آزادی، برج میلاد، قله دماوند، پل سیوسپل و حرم مطهر امام رضا(ع)، در کنار هم قرار گرفتهاند. نکته مهم در این طراحی، قرآن کریم است که در میانه و مرکز این المانهای شهری قرار گرفته است. این چیدمان، دقیقاً همان مفهوم «زندگی با آیهها» را میرساند، یعنی حضور قرآن در فضای شهری و در متن زندگی روزمره.
پالت رنگی بهکاررفته در این محصول نیز با دقت انتخاب شده است. ترکیب رنگهای بنفش، فیروزهای، آبی، صورتی و طلایی، علاوه بر استفاده از رنگهای هویت ایرانی و مذهبی، انرژی بسیار بالا و مدرن را به فضای بازی داده است؛ ترکیبی که برای یک بازی رومیزی، کاملا مناسب است. همچنین جزئیات طراحی کارتهای بازی بهخوبی انجام شده است.
کارتهای موقعیت، با الهام از صفحه نمایش گوشیهای هوشمند و در قالب پیامهای دیجیتال طراحی شده؛ بهگونهای که کارتهای توصیههای قرآنی در ادامه با این کارتها، بخشی از یک پیام واحد را در قالب یک چت گروهی شکل میدهند. توکنهای بازی نیز که برای تایید یا رد پیامها استفاده میشوند، توکنهای قلب و نامربوط که مشابه دیسلایک هستند، با رنگهای نسبتا شاد طراحی شده تا تعامل در بازی بالا باشد. اما فراتر از این رنگها و طرحها، هدف نهایی این است که آنچه همواره در سخنان رهبر شهید مورد تأکید قرار گرفته، یعنی انس با قرآن در زندگی روزمره از یک مفهوم انتزاعی به یک تجربه زیسته تبدیل شود. در همین راستا، محصولاتی مانند بازی رومیزی «زندگی با آیهها» نمونهای از تلاشهای فرهنگی برای ارائه مفاهیم قرآنی در قالبهای جدید هستند؛ بازی که تلاش میکند کودکان و نوجوانان را با کاربرد آموزههای قرآن در موقعیتهای مختلف زندگی آشنا کند و زمینهای برای گفتوگو و تأمل درباره ارتباط میان آیات و تجربههای روزمره فراهم آورد.
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