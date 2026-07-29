ایلیا عسگری، مدیر تحقیق و توسعه «دایورژن» درباره راه‌اندازی بخش تحقیق و توسعه این مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نیاز به راه‌اندازی این بخش از فرآیند تولید و عرضه بازی‌ها آغاز شد. هر بازی که قرار بود وارد بازار کنیم، به مرحله ساخت نمونه اولیه، آماده‌سازی و سپس ارزیابی و تصمیم‌گیری برای تولید نیاز داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم واحد تحقیق و توسعه را راه‌اندازی کنیم تا این فرآیندها به‌صورت تخصصی انجام شود.

عسگری، به تشریح روند شکل‌گیری بازی «توربوشوت» پرداخت و بیان کرد: «توربوشوت» بر پایه یک نسخه آلمانی توسعه پیدا کرد و سپس برای بازار ایران بومی‌سازی شد. نسخه اصلی در بازارهای خارجی فروش چندان موفقی نداشت، اما ما ساختار و فرمول طراحی کارت‌های بازی را بررسی و بازسازی کردیم و بر همان اساس نسخه جدید را توسعه دادیم.

مدیر تحقیق و توسعه «دایورژن»، با اشاره به تفاوت‌های «توربوشوت» با نسخه آلمانی آن افزود: در نسخه خارجی، تیم‌های حاضر در بازی واقعی نیستند، اما ما در نسخه ایرانی، تیم‌هایی را انتخاب کردیم که مشهور و جهانی هستند و بتوانند تجربه بهتری برای مخاطب ایجاد کنند.

او، درباره اعمال تغییرات جزئی در بازی «توربوشوت» گفت: ساختار اصلی بازی حفظ شده و گیم‌پلی به‌طور کلی تغییر نکرده است. با این حال، برای ایجاد تعادل بیشتر در مکانیزم‌های بازی، اصلاحات و تغییرات جزئی انجام دادیم تا تجربه بهتری برای بازیکنان فراهم شود.

عسگری، در پایان خاطرنشان کرد: تمام تصویرسازی‌ها، طراحی گرافیکی و هویت بصری بازی توسط تیم خودمان انجام شده است. علاوه بر آن، در بخش گیم‌پلی نیز اصلاحات محدودی اعمال کردیم تا نسخه نهایی با نیازهای بازار ایران هماهنگ‌تر باشد.