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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۲

«توربوشوت» پس از بومی‌سازی نسخه آلمانی وارد بازار ایران شد

«توربوشوت» پس از بومی‌سازی نسخه آلمانی وارد بازار ایران شد

مدیر تحقیق و توسعه «دایورژن» گفت: بازی «توربوشوت»، بر پایه یک نسخه آلمانی توسعه پیدا کرد و سپس با بازسازی فرمول طراحی کارت‌های آن برای بازار ایران بومی‌سازی شد.

ایلیا عسگری، مدیر تحقیق و توسعه «دایورژن» درباره راه‌اندازی بخش تحقیق و توسعه این مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نیاز به راه‌اندازی این بخش از فرآیند تولید و عرضه بازی‌ها آغاز شد. هر بازی که قرار بود وارد بازار کنیم، به مرحله ساخت نمونه اولیه، آماده‌سازی و سپس ارزیابی و تصمیم‌گیری برای تولید نیاز داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم واحد تحقیق و توسعه را راه‌اندازی کنیم تا این فرآیندها به‌صورت تخصصی انجام شود.

عسگری، به تشریح روند شکل‌گیری بازی «توربوشوت» پرداخت و بیان کرد: «توربوشوت» بر پایه یک نسخه آلمانی توسعه پیدا کرد و سپس برای بازار ایران بومی‌سازی شد. نسخه اصلی در بازارهای خارجی فروش چندان موفقی نداشت، اما ما ساختار و فرمول طراحی کارت‌های بازی را بررسی و بازسازی کردیم و بر همان اساس نسخه جدید را توسعه دادیم.

مدیر تحقیق و توسعه «دایورژن»، با اشاره به تفاوت‌های «توربوشوت» با نسخه آلمانی آن افزود: در نسخه خارجی، تیم‌های حاضر در بازی واقعی نیستند، اما ما در نسخه ایرانی، تیم‌هایی را انتخاب کردیم که مشهور و جهانی هستند و بتوانند تجربه بهتری برای مخاطب ایجاد کنند.

او، درباره اعمال تغییرات جزئی در بازی «توربوشوت» گفت: ساختار اصلی بازی حفظ شده و گیم‌پلی به‌طور کلی تغییر نکرده است. با این حال، برای ایجاد تعادل بیشتر در مکانیزم‌های بازی، اصلاحات و تغییرات جزئی انجام دادیم تا تجربه بهتری برای بازیکنان فراهم شود.

عسگری، در پایان خاطرنشان کرد: تمام تصویرسازی‌ها، طراحی گرافیکی و هویت بصری بازی توسط تیم خودمان انجام شده است. علاوه بر آن، در بخش گیم‌پلی نیز اصلاحات محدودی اعمال کردیم تا نسخه نهایی با نیازهای بازار ایران هماهنگ‌تر باشد.

«توربوشوت» پس از بومی‌سازی نسخه آلمانی وارد بازار ایران شد

کد مطلب 6899817

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