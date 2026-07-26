وحید عبداللهیان، تولیدکننده بازیهای پروندهای معمایی-جنایی، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آغاز فعالیت مجموعه مختاپوس گفت: مختاپوس از سالها پیش با هدف ایجاد یک فضای جدید در حوزه سرگرمی وارد بازار شد و با تولید پروندههای محبوب جنایی توانست اعتماد مخاطبانش را جلب کند. علاوه بر آن، در حوزه گیمیفیکیشن سازمانی، از جمله برای شهرداریها، و همچنین تولید بازیهای موبایلی با هدف حضور در بازارهای برونمرزی نیز فعالیت داریم.
عبداللهیان، با اشاره به رویکرد این مجموعه در طراحی بازیها بیان کرد: سعی میکنیم در حوزههای مختلف حضور داشته باشیم و در راستای مسئولیت اجتماعی، آگاهی نسل جدید را درباره موضوعاتی مانند قاچاق انسان، اغفال و دیگر آسیبهای اجتماعی افزایش دهیم. همچنین برای خلق تجربههای متفاوت و آشنایی مخاطبان با تاریخ و رویدادهای واقعی، پروندههای تاریخی را با الهام از اتفاقات واقعی طراحی و روانه بازار کردهایم.
این تولیدکننده بازیهای پروندهای، درباره موفقترین محصول این مجموعه بیان کرد: پرفروشترین بازی ما تا امروز «سایهای که هر شب میمیرد» بوده است. این بازی از یک پرونده واقعی الهام گرفته شده و موضوع قاچاق انسان را نیز مورد بررسی قرار میدهد. بهنظر میرسد همذاتپنداری مخاطبان با شخصیت «سایه»، نزدیکی فضای داستان به فرهنگ خانوادههای ایرانی و روایت جذاب، از مهمترین عوامل موفقیت این اثر بوده است.
او، با اشاره به فعالیتهای مجموعه مختاپوس در عرصه بینالمللی گفت: از سالها پیش صادرات به کشورهای عربی را آغاز کردهایم و اکنون نسخههای ترجمهشده محصولات به زبانهای عربی، انگلیسی و ترکی نیز به کشورهای مختلف صادر میشوند. در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس در دسترسترین گزینه برای توسعه فعالیتهای بینالمللی ما هستند و قصد داریم از این منطقه برای توزیع محصولات در سایر نقاط جهان نیز استفاده کنیم. همزمان، فرآیندهای مربوط به صادرات به آمریکای شمالی و اروپا نیز در حال پیگیری است.
عبداللهیان، به چالشهای پیشروی صادرات اشاره و بیان کرد: در شرایط فعلی، افزایش هزینههای ارسال به دلیل تحولات منطقهای و شرایط حاکم بر مسیرهای حملونقل، یکی از اصلیترین چالشهای ما محسوب میشود. با این حال، تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیقتر و ایجاد زیرساختهای مناسب، مسیر صادرات محصولات را توسعه دهیم و دسترسی مخاطبان در کشورهای مختلف به بازیهای مختاپوس را تسهیل کنیم.
این تولیدکننده بازیهای پروندهای، درباره ویژگیهای این سبک از بازیها اظهار کرد: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، جذابیت و حسی است که به مخاطب منتقل میشود. هر محصولی که در این زمینه موفق عمل کند، میتواند مخاطبان خود را جذب کند. در این میان، عنصر نقشآفرینی یکی از ارکان اصلی جذابیت این بازیهاست.
او، ادامه داد: این بازیها به یکی از بهترین فعالیتهای جمعی و خانوادگی تبدیل شدهاند. همه اعضای خانواده بهصورت فعال در روند بازی مشارکت میکنند، اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند، درباره سرنخها بحث میکنند و در نهایت به یک جمعبندی مشترک میرسند. این اتفاق، یکی از مهمترین اهداف ما در تولید این بازیها بوده است.
عبداللهیان، در پایان، درباره مخاطبان این مجموعه گفت: خوشبختانه در میان نسل جدید شناختهشده هستیم، اما هنوز مسیر طولانی در پیش داریم. تلاش میکنیم ارتباط مستقیمتری با مخاطبانمان برقرار کنیم و بیش از نگاه صرفاً تجاری، به شکلگیری یک رابطه دوطرفه و پایدار با آنها توجه داشته باشیم.
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