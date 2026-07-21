این فرد مشاور وزیر علوم نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی دادگستر نیا دستیار رسانهای وزیر علوم، با انتقاد از آنچه «نسبتدادنهای بیجا» به وزارت علوم خواند، توضیح داد: یکی از مشکلات ما در وزارت علوم، انتسابهای نادرست و بیپایه است. در ماجرای اخیر نیز فردی که طبق اطلاعات منتشرشده در صفحه شخصی خود، مدعی است مشاور وزیر دیگری و معاون دیگر رییس جمهور بوده، و عضو یکی از ستادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، رفتاری انجام داده، اما ناگهان دهها کانال و صفحه در فضای مجازی، بهصورت هماهنگ یا همزمان، آن را به وزیر و وزارت علوم نسبت دادهاند.
وی با تأکید بر اینکه این فرد هیچگاه مشاور دکتر سیمایی نبوده و هیچ ارتباط دیگری نیز با این نهاد ندارد، افزود: سؤال اینجاست که چرا بدون کوچکترین بررسی، هر اتفاقی باید به وزارت علوم و وزیر علوم نسبت داده شود؟ آیا این صرفاً یک بیدقتی رسانهای است یا تلاشی برای تحریف واقعیت و ساختن تصویری نادرست از وزارت علوم؟
به گزارش مهر، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره تقابل با ضوابط قانونی و اخلاقی در یکی از اماکن ارائه خدمات عمومی و انتساب برخی اظهارات به مسئولان ارشد اجرایی کشور، فرد منتشرکننده این مطالب در صفحه شخصی خود، عنوان «عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «مشاور وزیر» را برای خود درج کرده بود؛ موضوعی که با واکنش دستیار رسانهای وزیر علوم همراه شد.
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