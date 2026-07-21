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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

این فرد مشاور وزیر علوم نیست!

این فرد مشاور وزیر علوم نیست!

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت : فرد مطرح‌شده در حاشیه‌های اخیر، هیچ‌گاه مشاور وزیر علوم نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی دادگستر نیا دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، با انتقاد از آنچه «نسبت‌دادن‌های بی‌جا» به وزارت علوم خواند، توضیح داد: یکی از مشکلات ما در وزارت علوم، انتساب‌های نادرست و بی‌پایه است. در ماجرای اخیر نیز فردی که طبق اطلاعات منتشرشده در صفحه شخصی خود، مدعی است مشاور وزیر دیگری و معاون دیگر رییس جمهور بوده، و عضو یکی از ستادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، رفتاری انجام داده، اما ناگهان ده‌ها کانال و صفحه در فضای مجازی، به‌صورت هماهنگ یا هم‌زمان، آن را به وزیر و وزارت علوم نسبت داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این فرد هیچ‌گاه مشاور دکتر سیمایی نبوده و هیچ ارتباط دیگری نیز با این نهاد ندارد، افزود: سؤال اینجاست که چرا بدون کوچک‌ترین بررسی، هر اتفاقی باید به وزارت علوم و وزیر علوم نسبت داده شود؟ آیا این صرفاً یک بی‌دقتی رسانه‌ای است یا تلاشی برای تحریف واقعیت و ساختن تصویری نادرست از وزارت علوم؟ ‌

به گزارش مهر، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره تقابل با ضوابط قانونی و اخلاقی در یکی از اماکن ارائه خدمات عمومی و انتساب برخی اظهارات به مسئولان ارشد اجرایی کشور، فرد منتشرکننده این مطالب در صفحه شخصی خود، عنوان «عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «مشاور وزیر» را برای خود درج کرده بود؛ موضوعی که با واکنش دستیار رسانه‌ای وزیر علوم همراه شد.‌

کد مطلب 6894911
زهرا سیفی

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