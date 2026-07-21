دادستان عسلویه: منشأ بوی نامطبوع گاز در شهر شناسایی شد

پویا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسیهای انجامشده، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست موفق به شناسایی منشأ انتشار بوی نامطبوع گاز شده و بررسیهای کارشناسی در این زمینه انجام شده است.
دادستان عسلویه افزود: در حال حاضر، اقدامات اجرایی و عملیاتی برای رفع کامل این مشکل در حال انجام است و منتظر دریافت گزارش رسمی سازمان حفاظت محیط زیست هستیم تا دستورات لازم برای توقف کامل انتشار این گازها صادر شود.
وی در پایان تأکید کرد: دادستانی عسلویه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، روند رفع این معضل را بهصورت مستمر و لحظهای رصد میکند و تأمین سلامت محیط زیست، حفظ سلامت و آسایش شهروندان، در اولویت اقدامات دستگاه قضایی قرار دارد.
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