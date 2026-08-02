وضعیت بوی نامطبوع گاز در عسلویه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پیگیریهای میدانی درباره استشمام بوی نامطبوع گاز در شهر عسلویه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، با حضور در محل مورد بررسی، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات کارشناسی و روند حل این موضوع قرار گرفت.
پویا بخشی ظهر یکشنبه در این بازدید تأکید کرد: حفظ سلامت شهروندان و صیانت از محیطزیست از اولویتهای دستگاه قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه افزود: تسریع در رفع منشأ آلودگی، استمرار پایشهای تخصصی و همکاری همه دستگاههای مسئول تا رفع کامل مشکل ضروری است.
در این بازدید که با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، رییس و کارشناسان محیطزیست و مدیرعامل پالایشگاه ششم و نمایندگان واحدهای مرتبط انجام شد، وضعیت منطقه، نتایج بررسیهای کارشناسی و اقدامات صورتگرفته برای شناسایی دقیق منشأ بوی نامطبوع مورد ارزیابی قرار گرفت.
این بازدید در ادامه پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی و پس از گزارشهای مردمی درباره استشمام بوی نامطبوع گاز در شهر عسلویه انجام شد و روند بررسی و رسیدگی به این موضوع همچنان با جدیت ادامه دارد.
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