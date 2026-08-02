  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

وضعیت بوی نامطبوع گاز در عسلویه بررسی شد

وضعیت بوی نامطبوع گاز در عسلویه بررسی شد

بوشهر- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه، ضمن بررسی منشأ بوی نامطبوع گاز در این شهر بر تسریع در رفع مشکل تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پیگیری‌های میدانی درباره استشمام بوی نامطبوع گاز در شهر عسلویه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، با حضور در محل مورد بررسی، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات کارشناسی و روند حل این موضوع قرار گرفت.

پویا بخشی ظهر یکشنبه در این بازدید تأکید کرد: حفظ سلامت شهروندان و صیانت از محیط‌زیست از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه افزود: تسریع در رفع منشأ آلودگی، استمرار پایش‌های تخصصی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول تا رفع کامل مشکل ضروری است.

در این بازدید که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، رییس و کارشناسان محیط‌زیست و مدیرعامل پالایشگاه ششم و نمایندگان واحدهای مرتبط انجام شد، وضعیت منطقه، نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات صورت‌گرفته برای شناسایی دقیق منشأ بوی نامطبوع مورد ارزیابی قرار گرفت.

این بازدید در ادامه پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و پس از گزارش‌های مردمی درباره استشمام بوی نامطبوع گاز در شهر عسلویه انجام شد و روند بررسی و رسیدگی به این موضوع همچنان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6906332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها