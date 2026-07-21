پروانه: صیانت از اشتغال یک رسالت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر سه شنبه در نشست راهبردی حمایت از واحدهای اقتصادی، با اشاره به شرایط دشوار ناشی از فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: دولت با ابلاغ بسته های حمایتی در حوزه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی، تمام توان خود را برای پشتیبانی از کارفرمایان و کارگران به کار گرفته است. اجرای دقیق و هوشمندانه این بسته ها، ضرورتی است که می تواند تاب آوری کسب و کارهای استان را در برابر تلاطم های اخیر به حداکثر برساند.

پروانه با تشریح مصوبات نشست کمیته صیانت از اشتغال استان (به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار)، افزود: یکی از اقدامات کلیدی ما، نظارت بر اثربخشی تسهیلات حمایتی در شرایط جنگ اقتصادی است. بر این اساس مقرر شد فهرست واحدهایی که از این تسهیلات بهره مند شده اند، جهت انطباق با شاخص های اشتغال و اطمینان از عدم تعدیل نیرو، به سازمان تامین اجتماعی منعکس شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: هدف ما از این پایش، اطمینان از این امر است که حمایت های دولتی به طور مستقیم در خدمت پایداری اشتغال و حفظ کرامت کارگران قرار گیرد.

وی در ادامه با نگاهی حمایتی به مشکلات نقدینگی بنگاه ها گفت: ما در کنار کارفرمایان هستیم. مقرر شد فهرست واحدهایی که در پرداخت حق بیمه با چالش نقدینگی مواجه هستند، توسط سازمان تامین اجتماعی احصا شده و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارجاع داده شود.

وی اضافه کرد: این اقدام با هدف معرفی واحدهای مذکور به چرخه طرح های حمایتی دولت صورت می گیرد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی، از فشار بر تولید کاسته شده و مانع از هرگونه تعدیل نیروی ناخواسته شویم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بر ضرورت داده محوری در جلسات آینده تاکید کرد و گفت: برای اتخاذ تصمیمات دقیق و گره گشا، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شده اند مشکلات واحدهای زیرمجموعه خود را به صورت تجزیه و تحلیل آماری در جلسه آتی ارائه کنند.

این رویکرد به ما کمک می کند تا با شناخت دقیق گلوگاه ها، راهکارهای عملیاتی تری برای خروج از چالش ها تدوین کنیم.پروانه در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از اشتغال، خط مقدم ماست. تمام ظرفیت های این اداره کل برای تقویت پیوند میان دولت و بخش خصوصی و همچنین حمایت هم جانبه از تولیدکنندگان و نیروهای کار بوشهری به کار گرفته خواهد شد تا با وحدت رویه، از این مرحله دشوار نیز با سربلندی عبور کنیم.