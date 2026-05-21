بازگشت به اشتغال کارگران بیکار شده در جنگ رمضان از استان قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور بر خط در بازدید از واحدهایی که علاوه بر تثبیت نیروی انسانی خود، از نیروهای تعدیلشده در جنگ رمضان از سایر بنگاهها نیز جذب داشتهاند، تقدیر کرد.
وزیر کار در این حضور بر خط گفت: حفظ چرخه تولید و صیانت از اشتغال موجود، در شرایط حساس اقتصادی کشور، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه نوعی جهاد اقتصادی و اقدامی مؤثر در مسیر تقویت تابآوری ملی به شمار میرود.
میدری در راستای تحقق سیاستهای حمایتی رئیسجمهور در حوزه اشتغال، تولید و با هدف معرفی الگوهای موفق کارآفرینی از سه بنگاه شاخص تولیدی در شهرک صنعتی استان قم بهعنوان نمونههای موفق حفظ و توسعه اشتغال تقدیر کرد.
این برنامه با حضور میدانی سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در قم و به منظور آغاز و پیگیری دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر الگوسازی از بنگاههایی اجرا شد که در شرایط اقتصادی موجود، نهتنها نیروی کار خود را حفظ کردهاند بلکه با جذب نیروهای تعدیلشده سایر واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در صیانت از اشتغال و تقویت تولید ایفا کردهاند.
بر اساس این گزارش، طی بازدیدهای میدانی انجامشده، عملکرد واحدهایی که علاوه بر تثبیت اشتغال موجود، از میان متقاضیان بیمه بیکاری نیز نیرو جذب کردهاند بررسی شد. اقدامی که از آن بهعنوان نماد مسئولیتپذیری اجتماعی و جهاد اقتصادی در عرصه تولید یاد میشود.
حسینی در این خصوص تاکید کرد: این بازدیدها با هدف معرفی تجربههای موفق به جامعه کارفرمایان و کارآفرینان کشور انجام شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار بر ضرورت حمایت از بنگاههای تولیدی مسئولیتپذیر و توسعه سیاستهای تشویقی برای کارفرمایانی که در مسیر حفظ و توسعه اشتغال گام برمیدارند، تأکید کرد.
نظر شما