حضور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در سمینار ورزش بانوان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، دومین سمینار ورزش بانوان کمیته پارالمپیک آسیا طی روزهای ۲۸ و ۲۹ تیر ماه به میزبانی چین تایپه و با حضور نمایندگان ۲۵ کشور آسیایی برگزار شد.

در این سمینار دو روزه که برای اولین بار مرداد ماه سال گذشته برگزار شده بود، نمایندگان کشورهای مدعو در خصوص مباحثی چون عدالت جنسیتی، توسعه رهبری زنان و افزایش مشارکت زنان دارای معلولیت در ورزش پارالمپیک گفتگو و تبادل نظر شد.

از ایران نیز مریم کاظمی پور نایب رئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک و مشاور رئیس کمیته زنان پارالمپیک آسیا با همراهی مژگان نصیری نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان و عضو کمیته ورزش بانوان کمیته پارالمپیک آسیا حضور داشتند و پیرامون مباحث یاد شده صحبت کردند.

در خلال این سمینار دو روزه دیدارهای اختصاصی با رییس و دبیر کمیته پارالمپیک آسیا، رییس کمیته زنان پارالمپیک آسیا، نمایندگان کشورهای ژاپن، اردن، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، قزاقستان، قرقیزستان، مغلولستان، مالدیو، عراق و نیز رییس کمیته پارالمپیک اروپا و رییس فدراسیون جهانی World Ability نیز توسط نمایندگان کشورمان صورت گرفت.

در نشست های یاد شده گفتگوهای موثری پیرامون توسعه ورزش زنان و نقش مرکز تعالی آموزش APC ایران در توسعه آموزش مدیریت ورزش زنان آسیا و شرایط ایران در دوره جنگ تحمیلی و پساجنگ و نیز چالش های پیش روی کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا انجام شد.