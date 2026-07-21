ورود سگ و آمریکایی، ممنوع!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: خاک پاک ایران، حریم غیرت است؛ قطعا ورود متجاوز و اهریمن به این خاک پاک، به بهای جانش تمام خواهد شد. خاک این مرز و بوم، چراگاه گرگ‌های متجاوز آمریکایی نیست؛ اینجا کنام شیران است؛ ورود کفتارصفتان و جنگ‌افروزان آمریکایی به خاک ایران، اذن خروج آنها از هستی و سند به درک واصل شدن‌شان است. طی روزهای اخیر و به موازات تجاوزات آمریکا به نقاط جنوبی کشور و هدف قرار دادن برخی زیرساخت‌های عمرانی در جنوب، با هدف قطع ارتباط لجستیکی مرکز با آن، این احتمال در اذهان ایجاد شده که ممکن است آمریکا، جزیره خارک ایران، مهم‌ترین نقطه نفتی کشور را اشغال کند. جزیره خارک، نه یک هدف تدارکاتی، که تپش‌گاه اقتصاد ایران و خط قرمزی تعریف‌شده در دکترین دفاعی ماست.

هرگونه تحرک نظامی آمریکا برای نقض حاکمیت این نقطه، به معنای خروج منازعه از دایره نبردهای محدود و ورود به فاز انهدام کامل منافع متجاوز در سرتاسر منطقه خلیج فارس خواهد بود. در این حریم، ورود بیگانگان به معنای سقوط بی‌بازگشت آنهاست. آمریکا باید بداند که خارک، نه یک جزیره محصور، که یک قلعه متحرک دفاعی است. ورود به این میدان، نه یک عملیات نظامی، که قدم گذاشتن در میدان مین اراده ملی ایران است. ما نه تنها از سنگرها، بلکه از تمامی ظرفیت‌های ژئوپلیتیک خود برای دفن متجاوز در اعماق آب‌های خلیج فارس استفاده خواهیم کرد؛ خارک قطعا قدمگاه فاتحان نخواهد بود بلکه مقتل ناخواندگان و متجاوزان می‌شود.

اگر آمریکایی‌ها وارد خارک شوند، چه می‌شود؟

اگر آمریکایی‌ها تصور دارند که با ورود زمینی به خارک می‌توانند برای خود ابزار چانه‌زنی و قدرت‌نمایی در مذاکرات احتمالی را فراهم آورند، باید بدانند که در صورت تجاوز زمینی به خاک ایران، دیگر فرصتی برای مذاکره نخواهند داشت؛ بلکه باید تمام وقت خود را صرف ساخت تابوت و دفن جنازه سربازان‌شان کنند. حاکمیت مطلق ایران بر جزایر استراتژیک خود، گزاره‌ای غیرقابل مذاکره و فراتر از چانه‌زنی‌های سیاسی است. حضور هرگونه نیروی نظامی بیگانه در محدوده سرزمینی خارک، تجاوز عریان به امنیت انرژی جهان و نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

ما در دفاع از این خاک، نه به مجوز قدرت‌ها نیازی داریم و نه در قاطعیت خود تردید می‌کنیم؛ هر متجاوزی که سودای اشغال در سر داشته باشد، این جزیره را نه به عنوان پایگاه، که به عنوان گورستان آرزوهای خود بازخواهد یافت. از سوی دیگر اگر در مخیله آمریکایی‌ها چنین می‌گذرد که با اشغال خارک، می‌توانند ایران را از نظر صادرات و درآمد نفتی در وضعیت بغرنج قرار دهند، باید بدانند که اصل اساسی و الگوی ثابت ایران در منطقه غرب آسیا آن است که اگر ایران نفت نفروشد، هیچکس نفت نخواهد فروخت.

ورود مقاومت عراق

نکته بسیار مهم در این میان آن است که در صورت حماقت آمریکایی‌ها در تجاوز زمینی به ایران، منطقه غرب آسیا که انبار باروت است، منفجر خواهد شد. گروه‌های مقاومت عراقی نیز همانند سایر گروه‌های مقاومت آمادگی خود برای ورود به یک درگیری تمام‌عیار با آمریکایی‌ها را اعلام کرده‌اند؛ خصوصا در صورت زمینی شدن درگیری‌ها، نقش آنها از اهمیت دو چندانی در جبهه‌های کردستان، کویت، اردن و بغداد برخوردار خواهد بود. از ماه‌های گذشته نیز در سفرهای سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق، به فصائل و گروه‌های مقاومت عراقی تاکید شده بود که باید خود را برای یک رشته درگیری جدید و سنگین آماده کرده و برای همین از ورود به درگیری‌های فرسوده داخلی نیز حتی‌الامکان پرهیز کنند.

در جنگ ۴۰ روزه، نوع ورود و مدیریت حزب‌الله لبنان در هماهنگی با ایران، باعث شد تا حزب‌اللهی که بسیاری آن را نابود شده می‌دانستند تبدیل به یک متغیر کلیدی در سطح منطقه‌ای شود. اکنون هم ورود مقاومت عراق، لبنان و یمن دلالت‌های بسیاری برای تغییر معادلات داخلی این کشورها در برابر دولت‌های عون در لبنان، زیدی در عراق و دولت عربستان سعودی خواهد داشت؛ این امر خصوصا در عراق برجسته‌تر است و گروه‌های مقاومت می‌توانند با نقش‌آفرینی موثر در این عرصه، آن مهندسی که کاخ سفید به دنبال اعمال آن در عراق است را خنثی کنند.

ترکیب آتش بی‌امان موشک‌ها و پهپادهای ایرانی

در جریان نبردهای موشکی و پهپادی و دریایی روزها و شب‌های اخیر، ایران اسلامی برتری خود را بر قوای متجاوز آمریکایی دیکته کرده است. در رزم‌آزمایی‌های اخیر، الگوی موازنه وحشت در خلیج فارس، به نفع جمهوری اسلامی تغییر ماهیت داده است. ایران با تلفیق هوشمندانه توان پهپادی، دقت موشکی و تسلط دریایی، هیمنه پوشالی نیروی دریایی آمریکا را درهم شکسته و به جهانیان اثبات کرده است که قدرت تعیین‌کنندگی در این آبراهه حیاتی، نه در ناوهای متجاوز، که در دستان مدافعان غیور این مرز و بوم نهفته است.

عملیات نصر ۲ و شب‌های اقتدار، گواه آن است که عصر بی‌رقیب بودن استکبار در خلیج فارس، به سر آمده است. ترکیبی از آتش بی‌امان موشک‌های بالستیک و تهاجم هوشمند پهپادهای بومی، چنان لرزه‌ای بر پیکره ماشین جنگی آمریکا انداخته که راهبردهای سنتی آنان را به حاشیه رانده است. امروز، این ایران است که با تکیه بر بازوان توانمند فرزندانش، هندسه امنیت منطقه را بازنویسی می‌کند و هژمونی رو به افول واشنگتن را به چالش جدی کشیده است. آنچه در سطوح درگیری‌های اخیر مشاهده شد، صرفا تقابل سخت‌افزاری نبود، بلکه شکست تمام‌عیار محاسبات اطلاعاتی دشمن در برابر نبوغ نظامی ایران بود. فرکانس‌های راداری ما، اکنون بر آسمان و دریا حاکم است و تسلط بی‌بدیل ایران بر میدان نبرد، متجاوزان را در وضعیتی قرار داده که جز پذیرش ناکامی و عقب‌نشینی از مواضع فرضی، راهی پیش رو ندارند؛ حقیقتی که در هر ثانیه این نبرد، با زبان آهن و آتش دیکته شده است.

اخبار جدید جنگ

طی ۲۴ ساعت اخیر، مهم‌ترین اخباری که پیرامون درگیری‌های ایران و آمریکا در رسانه‌ها منتشر شد، به این قرار است: وزارت جنگ آمریکا یا همان پنتاگون هویت دو نظامی آمریکایی که در حمله ایران به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن کشته شدند را اعلام کرد. بر اساس بیانیه پنتاگون، تایلر جیمزفیهان، ۲۵ ساله و ایزابلا گونزالس، ۱۹ ساله در جریان حمله روز جمعه ایران کشته شدند. از آغاز جنگ ۴۰ روزه تا به الان ۳۹ فروند پهپاد ام‌کیو ۹ توسط ایران اسلامی منهدم شده است. همچنین ۱۲ فروند از این پهپادها در سوانح غیررزمی طی سال‌ها از بین رفته است. دست‌کم سه یا چهار آشیانه که برای نگهداری پهپادهای ام‌کیو ۹ آمریکا در داخل پایگاه هوایی موفق‌السلطی اردن استفاده می‌شدند، در جریان حملات موشکی بالستیک ایران که بین ۱۷ تا ۱۹ ژوئیه انجام شد، به‌طور کامل منهدم شدند.

منابع محلی استان البصره از سقوط یک فروند پهپاد تهاجمی آمریکا از نوع لوکاس در نزدیکی منطقه رأس‌البیشه در بخش جنوبی شبه‌جزیره فاو خبر دادند. این پهپاد که از نوع انتحاری و حامل کلاهک انفجاری است، بدون منفجر شدن به زمین سقوط کرده است. تیم‌های امنیتی عراقی بلافاصله پس از گزارش این حادثه، منطقه را محاصره و تحقیقات اولیه را آغاز کرده‌اند. منابع محلی از انتقال بقایای این پهپاد به محل نامعلومی برای بررسی‌های فنی خبر داده‌اند. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش کرد که پنتاگون آمار ده‌ها نفر از نیروهای آمریکایی که در جنگ علیه ایران زخمی شده‌اند را پنهان کرده است. این افشاگری در حالی منتشر می‌شود که به‌تازگی حملات ایران به پایگاهی در اردن، تلفات سنگینی بر جای گذاشته است. تصاویر ماهواره‌ای از آتش‌سوزی گسترده در مقر یک گروهک تجزیه‌طلب در شمال سلیمانیه عراق در پی حملات ایران خبر می‌دهند.