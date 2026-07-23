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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۵

وضعیت هوای پنج شهر استان مرکزی برای تمام گروه‌های سنی ناسالم است

وضعیت هوای پنج شهر استان مرکزی برای تمام گروه‌های سنی ناسالم است

اراک- وضعیت هوای پنج شهر استان مرکزی در شرایط قرمز و برای تمام گروه‌های سنی ناسالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه امشب پنجشنبه تمام ایستگاه‌های شاخص آلودگی هوای اراک در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار دارند.

همچنین هوای شهرهای ساوه، شازند، مهاجران و شهباز نیز در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار دارد.

در پی افزایش شاخص‌های آلودگی هوا در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا برای فردا جمعه، به منظور کاهش انتشار ذرات معلق و کنترل شرایط آلودگی هوا، هرگونه فعالیت عمرانی در سطح شهرها و همچنین فعالیت واحدهای معدنی واقع در حاشیه شهرها و تالاب میقان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می‌شود.

تمامی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای ذی‌ربط موظفند تمهیدات زیست‌محیطی لازم را در اسرع وقت اجرایی کنند و بدیهی است با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

استفاده حداکثری نیروگاه شازند از گاز و سوخت با کیفیت و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم وکنترل آلودگی در کوره های آجر پزی ضروری است.

تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم مورد توجه ویژه است.

انتظار است عموم مردم توصیه‌های بهداشتی مرتبط با شرایط گرد و غبار را به طور جدی رعایت کنند، استفاده از ماسک مناسب، کاهش ترددهای غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز و مراقبت ویژه از سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از جمله توصیه‌های مهم در این شرایط است.

به منظور ارائه خدمات درمانی و امدادرسانی فوری در صورت نیاز، تیم‌های اورژانس در میادین اصلی شهرهای استان مستقر خواهند شد تا خدمات لازم را به شهروندان ارائه کنند.

کد مطلب 6897178

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